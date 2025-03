Mercato OM : Jean-Pierre Papin tranche pour son avenir à Marseille !

Le technicien de l’équipe réserve de l’OM, Jean-Pierre Papin, s’est prononcé sur son avenir à Marseille. Le Ballon d’Or ne convoite pas la présidence de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Jean-Pierre Papin dit non pour le poste de président à Marseille

Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de l’équipe réserve de l’OM, n’a aucune intention de briguer un autre poste au sein du club phocéen. L’ancien Ballon d’Or a été clair : il ne se voit pas endosser des fonctions administratives, et encore moins celle de président, actuellement occupée par Pablo Longoria.

Le dirigeant espagnol traverse une période difficile à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Pablo Longoria a proféré de graves accusations contre l’arbitrage en Ligue 1. Cette sortie a coûté cher au président de l’OM, qui a écopé d’une suspension de quinze matchs.

Pour beaucoup, le dirigeant espagnol est épuisé et ils lui suggèrent de prendre du repos. Certains noms circulent pour une potentielle succession à la présidence de Marseille. Parmi les noms évoqués, celui de Jean-Pierre Papin. Interrogé sur cette hypothèse, le technicien de l’équipe réserve de Marseille n’a aucune intention de quitter son poste actuel.

« Non. C’est une question de compétences déjà, car il faut des choses plus administratives, et je ne suis pas comme ça. Je pense que je ne suis pas compétent pour être président », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Girondins 4 Ever.

Pablo Longoria a pris les rênes de l’Olympique de Marseille depuis 2021. Son départ n’est pas encore possible dans l’immédiat. En effet, une clause dans son contrat compliquerait un potentiel départ de l’OM, selon les informations de La Provence.