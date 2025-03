PSG : 30e but d’Ousmane Dembélé, un pari luxueux remporté

Ousmane Dembélé a brillé une nouvelle fois lors du Classique entre le PSG et l’OM en inscrivant son 30e but de la saison. Un chiffre symbolique qui lui permet de remporter un pari insolite impliquant des montres de luxe.

PSG : Ousmane Dembélé, un 30e but pour une saison déjà historique

Le PSG n’a pas tremblé face à l’OM, s’imposant 3-1 lors de cette 26e journée de Ligue 1. Et parmi les artisans de ce succès, Ousmane Dembélé s’est une nouvelle fois illustré en marquant un but décisif dès la 17e minute. Bien servi par Fabian Ruiz, l’ailier parisien a ajusté Pau López pour inscrire son 30e but de la saison, toutes compétitions confondues.

Une performance impressionnante qui confirme son état de grâce depuis le début de l’année 2025. Avec 22 réalisations en seulement trois mois, Dembélé est devenu l’un des atouts majeurs du PSG dans la course aux trophées. Mais au-delà de la performance sportive, ce 30e but revêt une signification particulière pour l’international français.

En janvier dernier, après la victoire du PSG en Trophée des Champions, Dembélé avait révélé l’existence d’un pari avec ses proches. Son objectif ? Atteindre la barre des 30 buts cette saison. Et la récompense n’était pas des moindres : des montres de luxe, incluant des Patek Philippe et des Rolex.

Défi relevé avec succès face à l’OM ! Avec encore huit journées de Ligue 1 et une possible épopée en Ligue des champions, Dembélé pourrait bien gonfler encore ses statistiques… et pourquoi pas, négocier de nouvelles récompenses.