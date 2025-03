PSG-OM : La réaction étonnante d’Al-Khelaïfi au tacle de Rabiot

Au lendemain du Classique PSG-OM, Adrien Rabiot a exprimé sa colère face aux insultes, en critiquant Nasser Al-Khelaïfi. Mais le président du Paris Saint-Germain ne souhaite pas alimenter la polémique.

Le PSG se désolidarise des banderoles visant Adrien Rabiot

Le Classique PSG-OM a été marqué par des débordements en tribunes. Au-delà des chants, des banderoles insultantes ont ciblé Adrien Rabiot et sa mère, Véronique. Formé au PSG, le milieu de terrain a été attaqué en raison de son récent passage chez le rival marseillais. Face à ces insultes, Adrien Rabiot a affiché sa colère sur les réseaux, en critiquant Nasser Al-Khelaïfi, qu’il juge responsable de la présence de ces banderoles.

Mais selon les informations de RMC Sport, la direction du PSG n’a pas eu connaissance de ces insultes avant le match. Au sein du Collectif Ultras Paris (CUP), on explique que ces messages n’ont pas été vérifiés par le club. Des membres du CUP voulaient déployer des messages encore plus virulents, mais les cadres du collectif s’y sont opposés. Ils expliquent que leur relation avec le club est bonne et que les chants insultants ont été arrêtés.

Nasser Al-Khelaïfi fait preuve d’élégance face à la polémique

Le PSG condamne fermement ces incidents. Les banderoles sont décrites comme « sauvages » et rappelle que ce problème touche tous les clubs. La direction parisienne se désolidarise ainsi des ultras responsables de ces actes. De son côté, l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi a choisi de ne pas répondre au tacle d’Adrien Rabiot.

Le quotidien sportif explique que le président du PSG privilégie l’élégance et refuse de jeter de l’huile sur le feu. Une attitude visant sans doute à calmer les ardeurs, même si le clan Rabiot a décidé de porter plainte suite à ces insultes. De lourdes sanctions sont attendues, comme une amende et un huis clos partiel.