OL : Course au podium, les Lyonnais prêts à défier Nice, Monaco et Marseille

Après la victoire de l’OL contre le Havre AC, Matthieu Louis-Jean a rappelé l’ambition du club rhodanien en cette fin de saison. Il assure que Lyon vise une place sur le podium de la Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

L’OL revient à seulement 2 points du podium !

L’OL s’est hissé à la 5e place de Ligue 1 grâce à sa victoire contre le Havre (4-2) dimanche. Les Lyonnais profitent notamment de la défaite du LOSC face au FC Nantes pour intégrer le top 5. Ils se rapprochent également de l’OGC Nice, tenu en échec par l’AJ Auxerre (1-1). L’équipe de Paulo Fonseca compte désormais un point d’avance sur Lille, et seulement deux points de retard sur Nice et Monaco, respectivement 4e et 3e.

En cas de faux pas des Niçois et des Monégasques lors de la prochaine journée, programmée après la trêve internationale, l’OL pourrait s’installer sur le podium, à condition de remporter son match contre le RC Strasbourg en Alsace.

Lyon rêve de Ligue des champions : Louis-Jean lance la course au podium

Matthieu Louis-Jean, le directeur du recrutement du club rhodanien, ne cache plus ses ambitions. Il affirme que Lyon est clairement prêt à défier l’OGC Nice, l’AS Monaco et l’OM dans le sprint final de la saison.

« Nous sommes revenus dans la course. La dynamique est bonne. Je sens un groupe concerné et concentré. L’ambition reste la même », a-t-il déclaré en zone mixte, en évoquant la Ligue des champions. « Nous savons que nous avons la qualité pour jouer les premières places. Nous allons tout faire pour challenger toutes les équipes devant nous. Nous sommes confiants. Nous jouons avec calme, mais aussi avec beaucoup d’ambition », a ensuite ajouté le dirigeant de l’OL.