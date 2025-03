Ligue des Champions : Excellente nouvelle pour le PSG avant le choc contre Aston Villa

Luis Enrique et ses joueurs vont désormais pouvoir se concentrer exclusivement sur le quart de finale de Ligue des champions contre Aston Villa le mois prochain. Le PSG a eu gain de cause devant la Ligue de Football Professionnel (LFP).

PSG : Un report crucial pour rêver de la Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain, engagé en quarts de finale de la Ligue des Champions, a souhaité reporter son déplacement à Nantes, initialement prévu le 13 avril, afin de mieux préparer ses deux confrontations face à Aston Villa. Et d’après les informations du journal L’Équipe, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a accédé à la demande du PSG en décalant la rencontre au 22 avril.

Une décision qui permet donc à l’équipe de Luis Enrique de se concentrer pleinement sur sa compétition européenne. Les Rouge et Bleu bénéficieront ainsi de six jours de préparation pour le match retour crucial contre les hommes d’Unai Emery, sans avoir à se soucier du déplacement à Nantes. Malgré son opposition initiale, le FC Nantes s’attendait à ce report.

Le groupe d’Antoine Kombouaré se retrouvera donc avec une pause de deux semaines entre son déplacement à Nice (le 4 avril, 28e journée) et celui à Rennes (30e journée). Le derby contre le Stade Rennais se jouera le vendredi 18 avril, suivi de la réception du PSG le mardi suivant, puis de celle de Toulouse le 27 avril (31e journée). Le PSG, quant à lui, profitera de ces quelques jours supplémentaires pour peaufiner sa stratégie en vue du match retour contre les Anglais.

« C’est handicapant pour nous », regrette Kombouaré

Après avoir d’abord refusé ce report, le FC Nantes, 13e du classement et à la lutte pour le maintien, a finalement accepté cet ajustement. Son entraîneur, Antoine Kombouaré, l’avait annoncé samedi en conférence de presse après la victoire in extremis face au LOSC (1-0).

« Bien sûr que c’est handicapant pour nous. Notre première décision était de refuser ce report. Enchaîner trois matchs quand on joue le maintien, c’est compliqué », a expliqué le technicien kanak, qui avait fini par se faire une raison sur le sujet.

« On sait aujourd’hui, dans l’intérêt du football français, pour tous nos clubs français, qu’on doit faire quelque chose. Mais on a dit que si on doit jouer ce match reporté au mardi ou mercredi, la condition c’est qu’on puisse jouer le derby contre Rennes le vendredi. Ça nous laissera suffisamment de temps pour récupérer », a expliqué Kombouaré.