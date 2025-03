Ligue des Champions PSG – Aston Villa : La mise en garde d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG, a lancé une mise en garde à ses coéquipiers avant le quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa en avril prochain.

Ousmane Dembélé demande au PSG de ne répéter les mêmes erreurs de la saison passée

Héroïques à Anfield mardi soir, les joueurs du PSG ont arraché leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Mais les Rouge et Bleu vont encore croiser le fer avec un autre club anglais, puisqu’ils affronteront Aston Villa en avril prochain. Une double confrontation qu’Ousmane Dembélé veut jouer à fond. Faisant référence à la campagne précédente du Paris SG, où l’euphorie d’une qualification face au FC Barcelone avait visiblement fait perdre de vue l’étape suivante, l’attaquant de 27 ans a tenu à mettre en garde ses coéquipiers.

« Je me souviens de la saison dernière quand on est passé contre Barcelone, tout le monde s’est vu à Wembley alors qu’il y avait une demi-finale à jouer. Alors il va falloir rester concentrés, le travail n’est pas fini », a déclaré Ousmane Dembélé en zone mixte. Avec encore de gros morceaux en lice, notamment Aston Villa, Arsenal et le Real Madrid, la route est encore semée d’embûches avant la finale.

Dembélé appelle donc à la vigilance et à l’humilité pour le quart de finale contre les Villans d’Unai Emery, malgré l’exploit à Anfield. « De toute façon, quand tu arrives en quart de finale de Ligue des champions, il ne faut pas se mentir, c’est la bagarre », a prévenu l’ancien ailier du Barça. Surtout que le manager du club anglais est bien déterminé à faire pleurer le Paris Saint-Germain.

Unai Emery veut envoyer Aston Villa loin en Ligue des Champions

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain (2016-2018), Unai Emery se dit heureux de retrouver prochainement la capitale française à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour autant, l’entraîneur d’Aston Villa prévient déjà les supporters parisiens qu’il n’y aura aucune place pour les sentiments dans la double confrontation contre les hommes de Luis Enrique, puisqu’il compte bien mener son équipe loin dans cette compétition.

« Pour moi, bien sûr, jouer contre le PSG est spécial (…) C’est un énorme défi pour nous, pour les supporters, les joueurs, les entraîneurs… et pour moi aussi. Mais nous sommes à ce niveau. On peut être fier, mais on en veut plus… », a lancé Unai Emery, qui ne compte donc pas faire de cadeau aux Parisiens.