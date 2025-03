Mercato Stade Rennais : Habib Beye déniche un international U18 français

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, établit déjà ses priorités en vue du prochain mercato estival. Le coach sénégalais aurait ciblé un jeune joueur français pour renforcer l’entrejeu de l’équipe.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC lorgne Kévin Danois

Le Stade Rennais, malgré plusieurs recrutements lors du dernier mercato hivernal, semble s’éloigner d’une qualification pour les compétitions européennes. Le club breton occupe actuellement la 12e place au classement après 26 journées de Ligue 1. Les récentes victoires face au Stade de Reims et au Montpellier HSC n’auront été que temporaires.

En l’espace de dix jours, Rennes a concédé deux défaites consécutives, d’abord contre le PSG (4-1), puis face au RC Lens (1-0). Les Rouge et Noir sont désormais hors course pour une place européenne et doivent se concentrer sur la fin de saison pour assurer définitivement leur maintien.

Une fois le maintien en Ligue 1 assuré, l’entraîneur breton Habib Beye et les dirigeants rennais devront évaluer l’effectif actuel afin de déterminer quels joueurs conserver et lesquels laisser partir. Ils devront rectifier le tir par rapport au mercato hivernal en recrutant des joueurs qui correspondent précisément aux besoins de l’équipe. Un nom semble déjà susciter l’intérêt en Bretagne : celui de Kévin Danois.

Le jeune milieu de terrain de 20 ans montre de belles qualités cette saison. Formé à l’AJ Auxerre, l’international U18 français a disputé 20 matchs de championnat cette saison. Et ce chiffre aurait pu être plus élevé sans une blessure à la cuisse qui l’a tenu éloigné des terrains en début d’année 2024. Le Stade Rennais doit être prudent pour boucler ce dossier.

Selon Livefoot, d’autres clubs français suivent aussi de près la situation de Kévin Danois. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais cette somme pourrait rapidement augmenter compte tenu de son potentiel.