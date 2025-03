Après le Classique contre l’OM, le PSG annonce une importante signature

Deux jours après son succès face à l’OM, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG a annoncé une importante signature à ses supporters. Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi poursuit son expansion à travers le monde.

Khvicha Kvaratskhelia attire un sponsor géorgien au PSG

Le Paris Saint-Germain poursuit son expansion internationale en annonçant, ce mardi matin, un nouveau partenariat régional avec Water MTIS, une marque d’eau minérale premium géorgienne appartenant au groupe The Coca-Cola Company. Ce contrat, d’une durée de quatre ans, intervient peu après l’arrivée de l’attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia, recruté en provenance du SSC Naples, lors du mercato hivernal, contre un chèque de 70 millions d’euros.

« Le Paris Saint-Germain est ravi d’annoncer son partenariat avec Water MTIS en tant que Partenaire Régional pour une durée de quatre années. Cette collaboration entre deux marques emblématiques visera à promouvoir leur vision commune autour de la passion et de la santé.

Marque phare du portefeuille de The Coca-Cola Company en Géorgie, MTIS est une eau minérale naturelle premium. Inspirée par la philosophie « LIVE fully », elle incarne pleinement l’esprit audacieux et résilient de la Géorgie, tout en véhiculant et partageant avec le Paris Saint-Germain des valeurs d’authenticité et d’énergie », écrit le PSG sur son site officiel.

À travers cette signature, Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens démontrent, une fois de plus, leur capacité à tirer parti de la présence de leurs joueurs internationaux pour étendre l’influence commerciale du club. Cette stratégie avait déjà été mise en évidence récemment avec la signature d’un partenariat similaire avec SK Magic, une marque sud-coréenne, pays d’origine du milieu offensif Kang-In Lee.

Coca-Cola Bottlers Georgia et de McDonald’s Georgia fier d’associer son image au Paris SG

Grâce à cette nouvelle alliance régionale, le Paris SG entend consolider ses liens avec ses fans géorgiens et soutenir leur engagement à travers des initiatives inédites et des activations innovantes. Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie du club visant à étendre et à fédérer sa communauté mondiale de fans. De son côté, MTIS s’est dit fier d’associer son image à celle d’une marque comme le PSG.

« Nous sommes ravis d’officialiser ce partenariat entre MTIS et le Paris Saint-Germain. Cette collaboration renforce notre engagement à proposer des boissons premium aux consommateurs, tout en s’alignant sur notre vision de soutien au sport, à la jeunesse et à l’innovation à l’international », a confié Temur Tchkonia, président et propriétaire de Coca-Cola Bottlers Georgia et de McDonald’s Georgia.

Cette collaboration avec MTIS, qui incarne la philosophie « LIVE fully » et représente l’esprit « audacieux et résilient » de la Géorgie, vise à renforcer l’engagement du PSG auprès de ses supporters géorgiens, dont l’enthousiasme pour le club ne cesse de croître. Des événements exclusifs seront organisés pour permettre aux fans de vivre leur passion de manière plus immersive.