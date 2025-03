Stade Rennais : Deal conclu entre le PSG et le SRFC !

Le Stade Rennais va toucher un joli chèque dans les prochains jours. Après les belles performances de Désiré Doué avec le PSG, les dirigeants parisiens vont payer la première tranche des bonus supplémentaires conclus lors du transfert du joueur.

Stade Rennais : Désiré Doué rapporte déjà 10 M€ au SRFC

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué confirme tout son potentiel sous les couleurs parisiennes. Son transfert, conclu pour un montant de 50 millions d’euros, comprenait également d’importants bonus, dont une première partie serait sur le point d’être payée.

Convoité par de nombreux clubs, dont le Bayern Munich, qui était prêt à faire des folies pour l’attirer, le milieu offensif français a finalement privilégié le projet parisien. Le 17 août 2024, il s’engage effectivement avec le Paris SG et devient la quatrième et dernière recrue du mercato estival. À 19 ans, Désiré Doué a rapidement trouvé sa place dans l’effectif de Luis Enrique et s’impose comme un élément clé de la rotation.

Sept mois après son arrivée à Paris, l’ancien Rennais affiche déjà des statistiques impressionnantes : 18 contributions décisives (7 buts et 11 passes) toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Ses performances lui ont d’ailleurs permis d’être convoqué pour la première fois en équipe de France A.

Si le PSG peut se féliciter d’avoir misé sur le jeune talent, le Stade Rennais n’a pas plus à regretter son départ. Outre les 50 millions d’euros d’indemnité de transfert, le club breton a négocié pas moins de 20 millions d’euros de bonus, liés à différents critères comme le temps de jeu, les performances individuelles et collectives, ainsi que le sacre en Ligue des Champions.

Selon Ouest-France, une partie de ces bonus serait sur le point d’être validée. Le Stade Rennais va empocher 10 millions d’euros supplémentaires dans les prochains jours. Ces primes seraient notamment liées au nombre de matchs disputés par Désiré Doué et à ses statistiques personnelles. La seconde tranche sera versée après la victoire en Ligue des Champions.