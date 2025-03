Mercato ASSE : Un entraîneur émérite visé par Saint-Etienne

Au moment de remplacer Olivier Dall’Oglio, l’ASSE avait pensé à un entraîneur chevronné du championnat français. Mais les dirigeants du club stéphanois ont finalement porté leur choix sur Eirik Horneland. Toutefois, on se demande si le technicien français est toujours sur les tablettes de Kilmer Sports Ventures.

Mercato : Stéphane Moulin a été visé pour remplacer Dall’Oglio à l’ASSE

Ivan Gazidis, le président de l’ASSE et de KSV, avait privilégié un entraîneur étranger pour succéder à Olivier Dall’Oglio. Après l’échec des négociations avec Wilfried Nancy, le groupe canadien a choisi Eirik Horneland (50 ans) comme nouvel entraîneur.

Trois mois après la nomination du technicien norvégien, L’Équipe révèle que Saint-Etienne s’est renseigné sur Stéphane Moulin. Selon le quotidien sportif, l’ASSE avait pris des informations sur le coach de 57 ans, libre de tout contrat depuis son départ du SM Caen en mai 2023.

Moulin en embuscade pour succéder à Horneland ?

Alors que le club stéphanois est menacé de relégation en Ligue 2, on se demande si Stéphane Moulin figure toujours sur les tablettes des dirigeants de l’ASSE pour éventuellement remplacer Eirik Horneland en cas de descente.

Il est difficile de répondre par l’affirmative, mais l’emblématique entraîneur d’Angers remplit presque toutes les conditions pour diriger l’équipe ligérienne, même en Ligue 2. Et il se dit disponible. « Aujourd’hui, le plus important est de trouver le projet. On ne peut pas aller dans un endroit où il n’y a que du bon. Les contraintes, je les intègre. Je pense que j’ai encore quelques belles années à vivre. Je ne suis pas à la retraite ! » a-t-il confié à la source.

Pour rappel, Stéphane Moulin a été l’entraîneur du SCO entre 2011 et 2021, puis du Stade Malherbe de Caen de 2021 à 2023. Il possède une longue expérience dans le championnat de France, ayant dirigé 218 matchs en Ligue 1 et 228 en Ligue 2, pour un total de 490 matchs toutes compétitions confondues.