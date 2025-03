PSG-OM : Polémique Rabiot, une grosse inquiétude secoue Paris

Lors du Classique PSG-OM, Adrien Rabiot et sa famille ont été insultés par les ultras parisiens. Ces incidents soulèvent des inquiétudes sur la sécurité et la gouvernance des enceintes sportives.

PSG-OM : La polémique Adrien Rabiot révèle des failles sécuritaires

Les débordements survenus lors du Classique PSG-OM (3-1), avec des banderoles insultantes visant Adrien Rabiot et sa famille, ont provoqué une vague d’indignation dans le monde du football. Plusieurs politiciens et acteurs du sport ont condamnés ces insultés proférés. Par ailleurs, ces incidents ont mis en lumière des problèmes de gouvernance au sein du football français.

Lisez aussi : PSG-OM : Affaire Rabiot, Patrice Évra en remet une couche !

Éric Borghini, président de la Commission fédérale de l’arbitrage, a e effet exprimé sa vive inquiétude face à ces débordements. Il a pointé du doigt un manque de contrôle au Parc des Princes, s’interrogeant sur la manière dont de telles banderoles visant Adrien Rabiot et ses parents ont pu être introduites et déployées en tribunes.

« C’est tout à fait anormal que des tifos ou des banderoles de cette importance puissent pénétrer dans le stade sans que le directeur du stade ou le directeur de la sécurité n’ait été informé », a-t-il déclaré au micro de RTL, qualifiant ces incidents d’« inadmissibles ».

Éric Borghini appelle à des sanctions plus sévères

Éric Borghini a également mis en cause la responsabilité des clubs dans la gestion de leurs enceintes et de leurs supporters, rappelant l’importance de l’implication des présidents. « Le règlement actuel prévoit que le club recevant est responsable de la police du terrain et que les deux clubs sont responsables de leurs supporters. Donc, à un moment donné, le club a un président et je pense que ça doit remonter au président », a-t-il ajouté.

Il s’attend ainsi des sentences plus sévères, notamment la convocation des présidents de clubs en cas de banderoles homophobes, xénophobes ou racistes. La commission de discipline de la LFP s’est saisi du dossier et des sanctions, allant d’une amende à un huis clos partiel, sont espérées.

Lisez aussi : PSG-OM : Affaire Rabiot, Kylian Mbappé agacé par l’attitude des ultras

Au-delà de cet incident, Borghini a exprimé son inquiétude face aux tensions et controverses qui secouent la Ligue 1, citant les récentes affaires impliquant Paulo Fonseca et Pablo Longoria face aux arbitres. « Je pense que la Ligue est empêtrée dans des problèmes de gouvernance depuis des années », a-t-il déclaré.

Tous ces incidents mettent en exergue la nécessité d’une réflexion approfondie sur la gouvernance du football français et la mise en place de mesures plus strictes pour prévenir les débordements et garantir le respect des valeurs du sport.