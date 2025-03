PSG Mercato : 40M€, le Paris SG vise un monstre en défense !

Avec le départ à venir de Milan Skriniar et l’incertitude qui plane autour de Presnel Kimpembe, le PSG a fait du renforcement de sa charnière centrale l’une des priorités. Le Paris SG viserait ainsi un monstre pour le prochain mercato estival.

PSG Mercato : Le Paris SG ciblé une sensation de Premier League

Même s’il est parvenu à construire un collectif efficace en quelques mois, Luis Enrique aimerait tout de même apporter des ajustements à l’équipe du Paris Saint-Germain. Outre un milieu de terrain box to box et un attaquant de pointe, l’entraîneur du PSG envisagerait aussi l’arrivée d’un défenseur central pour compenser le départ de Milan Skriniar et la situation confuse de Presnel Kimpembe.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos tente une incroyable cible en Angleterre

Dans cette optique, le PSG serait tombé sous le charme d’Ilya Zabarnyi, le jeune défenseur ukrainien qui fait sensation en Premier League cette saison. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, le club de la capitale française s’intéresserait de près au joueur de Bournemouth.

Puissant, doté d’un excellent placement et d’une grande anticipation, Zabarnyi réalise une saison remarquable en Angleterre, où il est considéré comme l’une des révélations de l’exercice en cours.

Lisez aussi : Mercato : Leny Yoro au Real, le PSG dégote un monstre à 30M€

Sous contrat avec Bournemouth jusqu’en juin 2029, il s’est illustré de fort belle manière ce jeudi, lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations face à la Belgique, en inscrivant le dernier but de l’Ukraine (3-1). Et sa performance a confirmé sa progression et convaincu les recruteurs parisiens. Cependant, le transfert d’Ilya Zabarnyi est un dossier sensible.

Le Paris SG prêt à recruter Zabarnyi malgré Safonov ?

Après la victoire de l’Ukraine face à la Belgique de Rudi Garcia, le journaliste Sacha Tavolieri a lancé sur son compte Twitter : « Je comprends mieux pourquoi le PSG veut recruter Ilya Zabarnyi cet été. Un monstre. » Malgré l’intérêt de Luis Campos, l’affaire n’est pas pour autant aussi simple que ça. En effet, le PSG compte déjà dans ses rangs un joueur russe en la personne du gardien Matvey Safonov.

https://twitter.com/Paris_sginfos/status/1902843199372267641

Lisez aussi : Mercato PSG : l’Atlético Madrid fonce sur une piste du Paris SG à 60 M€

Avec le contexte politique et la guerre entre les deux pays depuis plusieurs mois, il est difficile d’imaginer de voir les deux hommes cohabiter au quotidien au Campus PSG. Sans compter que pour laisser partir Zabarnyi, Bournemouth réclamera au moins entre 50 et 60 millions d’euros pour un joueur estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.