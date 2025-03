ASSE : Horneland envoie un message fort à son équipe

Eirik Horneland garde un goût d’inachevé de la prestation de son équipe de l’ASSE face à Montpellier, lors de la rencontre interrompue. Malgré l’avantage au score (0-2), le Norvégien n’a pas été pleinement satisfait de la prestation de son équipe et attend encore plus de ses joueurs.

Montpellier-ASSE, une victoire inachevée mais révélatrice pour Horneland

Face au Montpellier HSC, l’ASSE a su faire preuve de réalisme en inscrivant deux buts par Lucas Stassin (11e, 53e). Pourtant, le match a été définitivement arrêté après des incidents en tribune, de quoi laisser planer l’incertitude sur le sort de la rencontre. Malgré cette situation, Horneland ne veut pas se contenter du résultat et souligne les axes d’amélioration de son équipe.

Lisez aussi : ASSE : Incidents à Montpellier, Horneland frustré et inquiet

À voir Mercato OM : La réponse cinglante de Benatia sur un dossier à polémique

Loin de se satisfaire de la performance collective, l’entraîneur norvégien a livré une analyse franche sur la prestation de son équipe. « Je ne suis pas vraiment satisfait du jeu qu’on a proposé sur les 60 premières minutes du match à Montpellier », a-t-il confié à En Vert et Contre Tous. S’il reconnaît le bon résultat, il estime que ses joueurs auraient pu proposer un jeu plus ambitieux et mieux exploiter certaines situations.

Lisez aussi : ASSE : La belle revanche de Florian Tardieu sous Horneland

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne veut voir son équipe monter en puissance dans la dernière ligne droite du championnat. « Je pense qu’on est capable de faire plus. Je pense qu’on peut faire mieux, créer plus de choses », a-t-il insisté. Pour lui, les Verts doivent encore progresser, notamment en termes de créativité et d’audace offensive.

Lisez aussi : Mercato ASSE : L’avenir d’Eirik Horneland en grand danger !

À voir Mercato PSG : Kimmich a refusé une offre lucrative du Paris SG

« Je pense qu’on aurait pu en marquer encore plus, notamment dans les dernières trente minutes de la rencontre », a-t-il ajouté. Alors que les Verts luttent pour leur maintien, le coach norvégien envoie un signal fort : il attend un engagement total et une montée en puissance dans les prochaines rencontres.