PSG : Désiré Doué garde toujours des contacts au Bayern Munich

Désiré Doué, le jeune talent du PSG, enchaîne les performances exceptionnelles et continue de briller sous le maillot parisien. Alors qu’il a rejoint Paris pendant qu’il était courtisé par le Bayern Munich, il garde des liens forts avec un de ses anciens coéquipiers qui évolue chez les Allemands.

PSG : Désiré Doué, des relations solides avec Mathys Tel

Recruté l’été dernier par le PSG en provenance du Stade Rennais pour un montant impressionnant de 50 millions d’euros, Désiré Doué (19 ans) est en train de marquer les esprits. Depuis son arrivée à Paris, le milieu offensif n’a cessé d’élever son niveau de jeu.

Ses performances de plus en plus abouties sur le terrain lui ont permis de franchir un nouveau palier dans sa carrière, jusqu’à décrocher sa toute première convocation en équipe de France, une récompense bien méritée pour ce jeune prodige. Mathys Tel, son ancien coéquipier à Rennes et désormais attaquant à Tottenham, reste en contact avec Doué.

Les deux jeunes talents, qui se sont côtoyés dans les équipes de jeunes françaises, continuent de se soutenir mutuellement. « On parle tout le temps, j’ai regardé Liverpool (contre le PSG), lui aussi de temps en temps regarde mes matchs. On a toujours cette relation de s’encourager », confie Mathys Tel dans les colonnes de L’Équipe.

Ils partagent un lien fort, renforcé par leur parcours similaire dans le monde du football de haut niveau. Doué fait de plus en plus parler de lui, notamment en raison de ses prestations impressionnantes avec le PSG, mais également pour ses connexions avec des clubs comme le Bayern Munich.

Bien que le jeune milieu de terrain ait choisi le PSG, le Bayern Munich a longtemps été lié à sa situation et reste un club qui garde un œil sur lui. Le fait qu’il maintienne des contacts avec des anciens coéquipiers de Rennes, comme Tel, montre également l’importance de son réseau international, qui pourrait influencer sa carrière future.

Mathys Tel ne cache pas son admiration pour son ami : « C’est énorme ce qu’il fait et mérité ce qui lui arrive. Il travaille dur, je ne suis pas étonné qu’il soit en A et j’espère qu’il va y rester longtemps », souligne l’attaquant. Pour Doué, l’objectif ultime est d’intégrer définitivement l’équipe de France A, un objectif qu’il semble bien lancé à atteindre grâce à sa persévérance et son talent.

Le parcours de Désiré Doué continue donc d’être suivi de près, aussi bien par ses anciens coéquipiers que par des clubs européens de premier plan, avec le Bayern Munich qui reste toujours dans le coin. Son avenir est prometteur, et ses performances au PSG pourraient bien marquer l’histoire du club.