Coup de tonnerre : Le PSG en pole position pour Mike Maignan ?

Alors que Gianluigi Donnarumma a laissé entendre qu’un retour à Milan pourrait être une option pour lui, le PSG pourrait de son côté avoir une ouverture pour recruter Mike Maignan, le dernier rempart de l’AC Milan, l’été prochain.

Mercato PSG : L’AC Milan remet en cause la prolongation de Mike Maignan

L’avenir de Mike Maignan à l’AC Milan est désormais incertain. Alors qu’un accord avait été annoncé pour la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026, le gardien de but français pourrait finalement être placé sur le marché des transferts à l’issue de la saison. En cause, les performances en demi-teinte de l’ancien portier du LOSC, loin de son niveau habituel.

Arrivé en 2021 pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Mike Maignan s’est rapidement imposé chez les Rossoneri, notamment lors de leur sacre en Serie A en 2022. Cependant, cette saison, le gardien de 29 ans montre des signes de fébrilités, multipliant les erreurs en championnat et en Ligue des Champions. De quoi remettre en question sa prolongation avec le club italien ?

En effet, selon les informations livrées ces dernières heures par La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais n’auraient pas encore entériné la prolongation de Mike Maignan, à un an de la fin de son bail. Malgré un accord de principe obtenu entre les deux parties il y a plusieurs mois, l’AC Milan attend désormais de voir si le natif de Cayenne peut retrouver son meilleur niveau d’ici la fin de saison pour espérer une prolongation et justifier l’augmentation salariale associée au nouveau contrat. Si ce n’est pas le cas, un transfert pourrait intervenir. Une aubaine pour le Paris SG ?

Le PSG prêt à revenir à la charge pour Mike Maignan ?

Formé au Paris Saint-Germain, Mike Maignan n’a jamais eu le temps de s’imposer dans la capitale. Face à la rude concurrence à son poste, l’ancien titi est allé faire ses preuves à Lille en 2015 avant de rejoindre l’Italie et l’AC Milan en 2021.

Fortement pressenti pour signer un nouveau contrat jusqu’en juin 2028, avec une option pour une année supplémentaire, et une revalorisation salariale, faisant passer ses émoluments de 3,2 à 5 millions d’euros par an, hors bonus, Magic Mike pourrait faire ses valises et quitter San Siro l’été prochain.

Désireux d’attirer un gardien plus rassurant, le Paris SG pourrait profiter de cette occasion pour ramener Maignan à la maison. Le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 35 millions d’euros. Affaire à suivre…