Mercato LOSC : Lille enregistre une perte énorme !

Angel Gomes et Jonathan David sont fortement pressentis pour quitter gratuitement Lille à la fin de la saison. Ces départs vont entraîner une perte financière colossale pour le LOSC.

Mercato LOSC : Lille va perdre 70 millions d’euros cet été !

Le LOSC pourrait enregistrer plusieurs départs lors du prochain mercato estival. Jonathan David et Angel Gomes, tous deux en fin de contrat, attisent les convoitises de plusieurs formations européennes.

Jonathan David, en très grande forme au LOSC, ne cesse d’impressionner les clubs européens. L’attaquant international canadien a déjà inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs de Lille cette saison. Malgré les efforts répétés de la direction lilloise pour prolonger son bail, le prolifique buteur a jusqu’ici décliné toutes les propositions de nouveau contrat.

« Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a-t-il dit dans un entretien accordé à Onze Mondial il y a quelques semaines.

Jonathan David serait prêt à rejoindre une formation de Liga, notamment le FC Barcelone. Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, son départ libre représenterait une perte sèche de 45 millions d’euros pour le LOSC.

Quant à Angel Gomes, il est aussi sur les tablettes de nombreux clubs, notamment Manchester United, West Ham et le FC Barcelone. Les dirigeants catalans ont accéléré les négociations avec l’entourage du joueur ces dernières semaines, et les deux parties auraient trouvé un accord de principe, selon les informations de Todofichajes.

Selon les informations de The Guardian, West Ham aurait aussi entamé des discussions avec l’entourage d’Angel Gomes, dans le cadre d’un éventuel transfert l’été prochain. Sa valeur marchande est estimée à environ 25 millions d’euros, une somme que le club lillois ne percevra donc pas. Le LOSC va enregistrer une perte de 70 millions d’euros si ces deux gros départs s’officialisent à la fin de la saison. Les dirigeants lillois doivent débourser encore des sous pour combler leurs postes.

