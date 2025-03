LOSC Mercato : Le PSG veut détourner Jonathan David du Barça

En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, Jonathan David rêve du Barça et de la Liga, mais le PSG aimerait le voir poursuivre l’aventure en Ligue 1 sous les ordres de Luis Enrique.

LOSC Mercato : Jonathan David entre la Liga et la Premier League

Après cinq années de bons et loyaux services, Jonathan David s’apprête à faire ses adieux aux supporters de Lille LOSC. Deuxième meilleur buteur de l’histoire des Dogues avec 107 réalisations, l’attaquant canadien pourrait se rapprocher ou battre le record des 134 buts d’André Strappe dans les prochains mois, pour occuper la deuxième place derrière Jean Baratte et ses 221 réalisations.

Cependant, cette saison devrait être sa dernière puisqu’il ne prolongera pas son contrat qui expire à l’issue de la saison. Bientôt libre, Jonathan David pourrait rejoindre la Premier League ou la Liga, ses deux destinations favorites.

En effet, au micro de l’émission « It’s Called Soccer », le joueur de 25 ans a notamment déclaré : « la Premier League est plus rapide et plus physique que les autres championnats, mais j’ai grandi en regardant beaucoup de matchs de la Liga, c’est le championnat que j’ai le plus aimé suivre. »

Un clin d’œil à l’Atlético Madrid et au FC Barcelone, deux clubs qui le suivent depuis plusieurs années. Pour rejoindre les rangs du Barça, son club de rêve, David serait prêt à revoir à la baisse ses exigences financières. Cependant, le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas avoir dit son dernier mot dans cette affaire.

Le Paris SG prêt à rafler la mise pour Jonathan David ?

En effet, selon les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain envisagerait sérieusement de recruter Jonathan David en tant qu’agent libre dans les mois à venir. Avec sa puissance financière, le club de la capitale pourrait lui faire une meilleure offre salariale et lui verser une belle prime à la signature. Désireux d’attirer un avant-centre de métier la saison prochaine, le staff parisien serait séduit par le profil de l’international canadien.

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi devront toutefois s’attendre à une rude bataille sur ce coup puisque plusieurs clubs anglais, notamment Arsenal, West Ham, Manchester United, Chelsea, Liverpool et Tottenham, font également partie des prétendants du protégé de Bruno Genesio. Affaire à suivre…