Mercato : Le PSG prépare un double coup retentissant en Ligue 1

Alors que Luis Enrique prépare un important ménage au sein de son effectif en vue de la saison prochaine, le PSG pourrait frapper un double coup retentissant en Ligue 1. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique prépare une révolution silencieuse au Paris SG

Avec la réussite de jeunes talents comme Joao Neves, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, un vent de renouveau souffle sur le Paris Saint-Germain. Le prochain mercato estival pourrait d’ailleurs marquer un tournant majeur dans l’effectif de Luis Enrique. À en croire les révélations du portail TransfertMarkt, l’entraîneur du PSG aurait dressé une liste de joueurs qu’il ne souhaiterait pas avoir sous ses ordres la saison prochaine.

Les attaquants Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio et les défenseurs Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont ainsi priés de se trouver un nouveau point de chute durant l’intersaison. Le coach espagnol veut apporter du sang frais au Campus PSG et viserait d’ores et déjà deux cracks évoluant en Ligue 1. Le coach espagnol impose ses choix, quitte à bousculer certaines hiérarchies bien établies, puisqu’il entend bien façonner son PSG à son image.

Akliouche et Santos, les nouvelles priorités pour le Paris SG

Proche de conclure un nouveau sacre en Ligue 1, le PSG prépare déjà son prochain mercato estival et serait sur les traces de deux jeunes talentueux du championnat. En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco, et Andrey Santos, milieu brésilien prêté à Strasbourg par Chelsea, seraient les priorités du Paris SG pour cet été.

« Ces deux joueurs prometteurs pourraient apporter de la fraîcheur et de la créativité au milieu parisien », ajoute le compte Twitter dédié au club de la capitale. D’après le média spécialisé, l’AS Monaco « pourrait exiger une somme conséquente pour son joueur », tandis que Transfermarkt évalue Maghnes Akliouche à 40 millions d’euros. Mais il faudra au moins 50 millions d’euros pour faire craquer l’ASM dans ce dossier.

De son côté, Andrey Santos, lié à Chelsea jusqu’en juin 2030, est estimé à 25 millions d’euros sur le marché. PSG Inside Actus précise toutefois que le club londonien n’a encore rien décidé, même si « une vente définitive n’est pas exclue, d’autant que le club londonien pourrait chercher à équilibrer ses comptes. » Au total, le PSG pourrait être amené à prévoir un chèque d’environ 75 millions d’euros pour ce double coup retentissant.

