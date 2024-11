Mercato Strasbourg : Chelsea sous le charme d’Andrey Santos

Prêté au RC Strasbourg à l’été 2023, le jeune milieu de terrain Andrey Santos, âgé de 20 ans, impressionne en Ligue 1. Performant et décisif, il devrait retrouver Chelsea FC à l’été 2025. Ses prestations sous le maillot strasbourgeois attirent déjà l’attention des dirigeants du club londonien.

Une première expérience réussie pour Andrey Santos en France

Formé à Vasco da Gama, Andrey Santos a rejoint Chelsea en janvier 2023 pour 12,5 millions d’euros. Avant de découvrir la Ligue 1, il avait brièvement évolué en Angleterre sous les couleurs de Nottingham Forest lors de la première moitié de la saison 2023. Ses performances prometteuses ont convaincu Strasbourg de le recruter en prêt.

En février 2024, un accord a été trouvé entre le RCS et Chelsea pour un prêt d’un an et demi, jusqu’en juin 2025. Ce transfert permet à Andrey Santos de s’adapter au football européen tout en jouant un rôle important au sein de l’effectif alsacien. Durant les six derniers mois de la saison 2023-2024, il a disputé 11 matchs et inscrit 1 but avec le RCS.

La saison 2024-2025 marque un véritable tournant. Titulaire indiscutable, Andrey Santos a participé à 10 des 12 premières journées de Ligue 1, totalisant 5 buts et 1 passe décisive en 877 minutes. Son influence dans l’entrejeu fait de lui l’un des piliers du dispositif strasbourgeois et un acteur clé dans la réussite du club.

Chelsea FC prépare le retour de sa pépite

Malgré l’impact d’Andrey Santos à Strasbourg, le prêt prendra fin en juin 2025. Selon L’Équipe, Chelsea suit de près la progression de son joueur et envisage de l’intégrer dans son effectif pour la saison 2025-2026. Cette décision pourrait compliquer les plans du RC Strasbourg, qui aurait souhaité prolonger l’aventure avec le milieu brésilien.

Toutefois, le départ d’Andrey Santos offrira à Strasbourg une marge financière pour renforcer son effectif. La cellule de recrutement devra identifier un successeur capable de maintenir le niveau au milieu de terrain.