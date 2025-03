Parc des Princes : Le CUP fixe une condition au PSG !

Lassé des intrigues de la Mairie de Paris, qui refuse de lui vendre le Parc des Princes, le PSG est déterminé à quitter son écrin historique afin de construire un nouveau stade dans les années à venir. Alors que les rumeurs se multiplient sur le lieu de l’implantation du futur antre des Rouge et Bleu, le CUP est sorti du silence avec une doléance particulière adressée à Nasser Al-Khelaïfi et au Qatar.

Parc des Princes : Les Ultras du PSG lancent un ultimatum à la Mairie de Paris

Depuis plusieurs mois, l’éventualité d’un départ du Paris Saint-Germain du Parc des Princes est de plus en plus évoquée. Surtout depuis l’annonce officielle d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, assurant fermement que le stade de la Porte de Saint-Cloud n’est pas à vendre. Face à cette situation, le Collectif Ultras Paris exprime son désaccord catégorique. Ces derniers jours, des rumeurs circulent, mentionnant notamment la ville de Massy, dans l’Essonne, comme le probable site devant abriter le nouveau stade du club de la capitale. Cette perspective de départ du Parc des Princes suscite une vive opposition de la part de nombreux supporters du PSG, à l’image du CUP, qui a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour interpeller les candidats à la Mairie de Paris.

Lisez aussi : PSG – OM : Le CUP répond cash après les insultes envers Adrien Rabiot

À voir LOSC : Angel Gomes en route vers la Premier League ?

« À l’attention des candidats et futurs candidats à la Mairie de Paris. Nous, Collectif Ultras Paris, gardiens de l’âme rouge et bleue, prenons la parole aujourd’hui pour interpeller avec force et détermination les candidats et futurs candidats à la mairie de Paris. Le Parc des Princes, notre forteresse, notre histoire, notre identité, est sérieusement menacé », écrit le puissant groupe de supporters parisiens, qui promet de ne plus se taire sur ce dossier.

« Le Paris SG, symbole de notre ville et de notre passion, doit rester chez lui, à Paris et au Parc, là où bat son cœur Face aux rumeurs et aux tergiversations, nous ne resterons pas silencieux. Pendant des années, Madame Hidalgo a entretenu nos espoirs, laissant entendre que le Parc des Princes pourrait être vendu au PSG, avant de se rétracter sans proposer d’alternatives viables pour le club, et sans renouer le dialogue avec ses dirigeants », poursuit le CUP, avant de s’adresser aux futurs candidats à la Municipalité de Paris.

« À vous, candidats et futurs candidats à la Mairie, nous demandons des engagements clairs et fermes : quelle est votre position concernant l’avenir du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ? Soutiendrez-vous un projet ambitieux pour moderniser et agrandir notre stade, et garantir que le PSG y reste ancré pour les décennies à venir ? Si oui, comment ? Laisserez-vous notre club être déraciné, livré aux intérêts immobiliers et aux calculs politiciens ?

Lisez aussi : PSG : Ça va chauffer, le CUP réserve une folie à Dortmund

À voir Stade Rennais: qui sont les joueurs les mieux payés au SRFC?

Le Parc n’est pas négociable. Il n’est pas qu’un stade, c’est notre maison, un patrimoine vivant, un lieu de mémoire et de combats. Vos silences ou vos demi-réponses seront considérés comme des trahisons par les milliers de supporters qui font vivre ce club jour après jour. Les membres du Collectif Ultras Paris seront vigilants. Nous suivrons vos déclarations et vos promesses, et nous n’hésiterons pas à faire entendre notre voix dans les tribunes et dans la rue pour vous les rappeler.

Paris est rouge et bleu, et le Paris Saint-Germain, c’est au Parc des Princes. À vous de nous démontrer que vous méritez de gérer la plus belle ville du monde, là où d’autres ont laissé la situation se détériorer », écrit le puissant groupe de supporters parisiens, qui a également lancé un message fort aux propriétaires qataris du club.

Le CUP demande au Qatar de patienter jusqu’aux élections de 2026

Alors que le Paris Saint-Germain semble déterminé à quitter le Parc des Princes pour construire un nouveau stade, le Collectif Ultras Paris a adressé un message à Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG. Dans son communiqué publié ce mercredi, le CUP demande aux dirigeants du PSG de patienter jusqu’aux prochaines élections municipales auxquelles Anne Hidalgo ne participera pas.

Lisez aussi : PSG : Le CUP envoie un message à Al-Khelaïfi et tacle Anne Hidalgo

À voir PSG : Ousmane Dembélé au cœur d’une polémique au Paris SG

« Dans ce contexte, nous demandons également au club de faire preuve de patience en vue des échéances de 2026, d’ouverture et de coopération face aux solutions qui pourraient être proposées pour garantir cet ancrage historique. Nous restons déterminés à jouer notre rôle et sommes prêts à tous les efforts pour faciliter les échanges positifs entre les différentes parties. Pour le Paris Saint-Germain, pour le Parc des Princes, pour Paris », indique le Collectif Ultras Paris.