PSG : Parc des princes, le CUP manifeste devant la Mairie de Paris

Après avoir répondu sèchement à Anne Hidalgo sur les réseaux sociaux pour son refus de vendre le Parc des Princes au PSG, le CUP est passé à l’action devant la Mairie de Paris.

Le torchon brûle entre la direction du Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris. Et les supporters du club de la capitale semblent avoir pris partie. Le Collectif Ultras Paris, très attaché au Parc des Princes, refuse d’entendre parler d’un déménagement dans un autre stade que l’enceinte mythique des Rouge et Bleu. Ainsi, après avoir manifesté son mécontentement envers la Maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fermement exclut la vente du Parc au Paris SG, poussant le club à envisager d’autres options pour le futur, le puissant groupe de supporters parisiens a donné de la voix ce dimanche.

En effet, quelques heures avant le match des hommes de Christophe Galtier contre le Stade de Reims, le CUP a manifesté devant la Mairie de Paris. Le Collectif a notamment déployé une banderole avec le message suivant : « Occupez-vous des trottoirs laissez-nous le Parc. » Une publication sur laquelle le CUP a tagué Anne Hidalgo, en lançant « Le PSG, c’est le Parc des Princes », tout en indiquant qu’il n’était qu’à « l’acte 1 » de ses manifestations contre le conseil municipal de Paris.

PSG : Le CUP avait déjà prévenu Anne Hidalgo

Sur le plateau de l’émission de France 2, Télématin, Anne Hidalgo avait été interrogé au sujet de la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. La Mairie de Paris s’était montrée ferme sur sa position. « Le Parc n’est pas à vendre, définitivement. En revanche, bien sûr qu’avec mon club, parce que c’est mon club le Paris Saint-Germain, et son président nous avons à nous parler et à travailler.

Un départ du PSG ? Vous savez, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de plans B, mais il faut qu’on discute », avait déclaré l’élue socialiste. Une déclaration qui avait soulevé la colère du président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, qui avait prévenu Anne Hidalgo sur son compte Instagram : « C’est ni ton club, ni ta ville, ni ton stade !!!! #anniedingo #folle« , ajoutant : « Si tu veux être la star on va bientôt te mettre à l’honneur. » Par son action de ce dimanche, le CUP a donc tenu parole.