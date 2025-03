L’ASSE retrouve deux atouts offensifs pour le sprint final

Deux joueurs offensifs de l’ASSE, longtemps blessés et indisponibles depuis plusieurs mois, sont désormais aptes à rejouer en Ligue 1 en cette fin de saison. L’annonce de leur retour à la compétition a été faite par Eirik Horneland avant le match contre le PSG, samedi (19h).

ASSE : Ben Old et Wadji aptes pour affronter le PSG

L’ASSE devra se passer d’Augustine Boakye jusqu’à la fin de la saison. Opéré de la cheville, l’ailier ghanéen est indisponible pour plusieurs mois. En revanche, l’entraîneur des Verts récupère deux autres joueurs offensifs : Ben Old et Ibrahima Wadji.

L’ailier et l’avant-centre postulent pour une place dans le groupe face au PSG. Mieux encore, « ils sont prêts à prendre part au match », a assuré le coach de l’AS Saint-Etienne.

Le premier était absent depuis octobre 2024, en raison d’une rupture du ligament externe du genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. Recrue estivale, Ben Old avait participé à 6 matchs de Ligue 1 avant sa grave blessure. Ses prestations avaient été jugées satisfaisantes, laissant une bonne impression aux supporters stéphanois. Il remplacera Augustine Boakye poste pour poste.

Quant à Ibrahima Wadji, il a souffert d’une longue blessure musculaire qui l’a contraint à rejoindre le centre de rééducation de Clairefontaine pour des soins spécialisés. Il est resté éloigné des terrains depuis novembre 2024.

L’attaquant sénégalais était néanmoins présent dans le groupe de l’ASSE à Montpellier, mais n’a finalement pas participé au match interrompu. Il n’avait disputé que 4 bouts de matchs, soit 101 minutes de jeu cumulées, avant sa longue absence.

Le retour de Ben Old et d’Ibrahima Wadji est donc une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, qui a besoin d’atouts offensifs supplémentaires pour sortir son équipe de la zone rouge. Pour rappel, l’ASSE est 17e et menacée de relégation à 8 journées de la fin du championnat.