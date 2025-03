FC Nantes : Antoine Kombouaré confirme trois forfaits !

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, déplore plusieurs forfaits dans son effectif avant la rencontre face au Havre AC en Ligue 1. Trois cadres du FCN vont manquer cette affiche.

FC Nantes : Trois absences de poids au FCN avant Le Havre AC

Après la trêve internationale, le FC Nantes a repris l’entraînement ce vendredi et se prépare pour le déplacement au Havre AC ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Les Canaris, en pleine lutte pour le maintien en Ligue 1, veulent remporter une nouvelle victoire après le succès inattendu face au LOSC (1-0) lors de la 26e journée.

Pour cette rencontre, l’entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré, devra composer avec plusieurs absences de poids et des incertitudes concernant l’effectif. Fabien Centonze et Marcus Coco, blessés, manqueront à l’appel, tout comme Jean-Charles Castelletto, suspendu.

Marcus Coco souffre d’une blessure à l’ischio-jambier gauche depuis une semaine et ne pourra pas tenir sa place. Fabien Centonze, toujours en phase de récupération, est également forfait. Un doute plane sur la participation de Sekou Doucouré, victime d’une luxation de l’épaule à l’entraînement. « Fabien Centonze est toujours absent. Marcus Coco souffre d’un ischio. Jean-Charles Castelletto est suspendu et blessé. On a aussi un petit doute pour Sekou Doucouré », a déclaré le Kanak en conférence de presse ce vendredi 28 mars 2025.

En revanche, Antoine Kombouaré pourra compter sur le retour de ses internationaux. Mostafa Mohamed, Moses Simon et Sorba Thomas ont réintégré le groupe ce vendredi et semblent prêts à enchaîner.

