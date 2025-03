ASSE : Horneland mise sur un duo d’attaque pour terrasser le PSG

L’ASSE a effectué son dernier entraînement ce vendredi avant d’affronter le PSG, samedi (19h) à Geoffroy-Guichard. Eirik Horneland compte particulièrement sur le duo d’attaque Irvin Cardona – Lucas Stassin pour s’imposer contre le leader de la Ligue 1.

ASSE : Plan anti-PSG, Horneland insiste sur le collectif

Depuis son arrivée à l’ASSE, Eirik Horneland met l’accent sur le collectif. Il insiste sur le projet de jeu qu’il tente d’imprimer chez les Verts, malgré l’enchaînement des mauvais résultats. Selon lui, c’est collectivement que l’AS Saint-Etienne pourra sortir de la zone rouge et assurer son maintien en Ligue 1.

Le nouvel entraîneur fait souvent les mêmes choix dans sa composition d’équipe, afin de créer et de développer des automatismes entre les joueurs, tant en défense que dans l’entrejeu et en attaque.

« Pour moi, la continuité est vraiment importante. Plus on associe les joueurs, mieux ils se trouvent. Chaque minute passée ensemble par les joueurs sur le terrain leur permet de mieux se comprendre. On parle de l’attaque, mais cela permet aussi de mieux défendre ensemble », a-t-il justifié en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Le duo Cardona-Stassin, l’arme secrète contre le PSG ?

Ces dernières semaines, le technicien norvégien se montre particulièrement satisfait de la complicité entre Lucas Stassin et la recrue hivernale Irvin Cardona.

« Ils trouvent des automatismes ensemble. Ils se comprennent vraiment bien, c’est bénéfique pour Stassin de compter sur Cardona qui attire beaucoup l’attention des défenseurs adverses, ce qui permet à Lucas d’être concentré sur la surface.

Sur l’action du but inscrit à Montpellier, on se souvient que Cardona a pris l’intervalle et Stassin a pu prendre l’espace derrière les défenseurs. Les courses d’Irvin donnent plus d’espaces à Lucas dans la surface. Ils trouvent de bonnes solutions, des combinaisons, ce qui rend notre attaque plus dangereuse », a expliqué le coach de l’ASSE.

Face au Paris Saint-Germain, Eirik Horneland espère que le duo Cardona-Stassin va déstabiliser la défense parisienne grâce à sa complicité. « Ce que je leur demande, c’est de continuer à bien se trouver. Je leur demande d’être actifs et de ne pas attendre que les choses se passent, d’être proactifs », a-t-il indiqué.