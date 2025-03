PSG : Kimpembe vendu cet été ? Enrique lâche une bombe !

Récemment, des rumeurs ont évoqué un possible départ de Presnel Kimpembe lors du prochain mercato d’été. Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a fait le point sur la situation de son défenseur central français.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe sur le départ ?

Depuis son retour à la compétition après une grave blessure, qui l’a maintenu éloigné des terrains durant deux ans, Presnel Kimpembe n’a disputé que 55 minutes, toutes compétitions confondues, avec le Paris Saint-Germain. Un temps de jeu insuffisant pour bousculer la défense en place, articulée autour de Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez.

Bien qu’il conserve son statut de cadre du vestiaire et de leader naturel, le défenseur central français n’est plus une priorité pour Luis Enrique. D’ailleurs, le journal Bild assure que les dirigeants parisiens veulent recruter Nico Schlotterbeck (25 ans), le défenseur central du Borussia Dortmund, dont la valeur est estimée à 70 millions d’euros, pour pousser Kimpembe vers la sortie l’été prochain.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le Champion du monde 2018 pourrait trouver son salut au Qatar ou en Arabie Saoudite dans quelques mois, à 29 ans révolus. Cependant, le vice-capitaine du Paris Saint-Germain pourrait bien poursuivre l’aventure avec son club de coeur.

Luis Enrique : « Kimpembe est très important pour l’équipe »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a envoyé un message fort à Presnel Kimpembe. Interrogé sur l’état de l’international français, l’entraîneur espagnol a exprimé sa confiance, tout en soulignant ses attentes élevées pour le titi. « Je crois que Presnel est un joueur important pour l’équipe et le groupe », a déclaré Luis Enrique.

« On a parfois tendance à penser que seuls ceux qui jouent peuvent apporter leur contribution, mais c’est faux. Il est en pleine progression, et je souhaite le voir au meilleur de sa forme pour pouvoir l’utiliser », a ajouté Luis Enrique, satisfait de la progression du joueur.

« Il suit une trajectoire très positive et il soutient activement le groupe. Nous espérons qu’il pourra bientôt nous aider sur le terrain. La concurrence est forte, et j’attends encore plus de lui la saison prochaine. Presnel se rapproche de son meilleur niveau », a confié le successeur de Christophe Galtier.