HAC – FC Nantes : Vers une victoire tranquille pour le FCN !

Le FC Nantes se déplace au Stade Océane ce dimanche à 17 heures pour y affronter Le Havre AC. Avec une avance de six points sur leur adversaire du jour, les Canaris ont une occasion en or de s’éloigner encore un peu plus de la zone rouge.

Le FC Nantes en pleine confiance face au Havre

Les hommes d’Antoine Kombouaré arrivent en Normandie avec un avantage psychologique certain. Face à une équipe havraise en difficulté à domicile, Nantes peut espérer une rencontre à sens unique. En effet, Le Havre n’a gagné que deux de ses treize matchs à domicile cette saison, un bilan inquiétant pour les hommes de Didier Digard.

Si les chiffres sont en faveur du FC Nantes, Le Havre possède tout de même quelques arguments. Avec 15 buts inscrits depuis la trêve hivernale, l’équipe normande a retrouvé de l’efficacité offensive. Des joueurs comme Josué Casimir et Issa Soumaré ont su hausser leur niveau de jeu, permettant au HAC de rivaliser avec des formations mieux classées.

Une occasion en or pour le FC Nantes

Une victoire permettrait au FC Nantes de prendre une sérieuse option pour son maintien en Ligue 1. Avec six points d’avance sur Le Havre, un succès creuserait encore plus l’écart et mettrait les Canaris dans une position confortable pour la fin de saison. Face à une équipe havraise sous pression, les Nantais ont toutes les cartes en main pour s’imposer et frapper un grand coup.

Le rendez-vous est donc pris pour un match décisif où Nantes devra confirmer son statut de favori. Une victoire assurerait pratiquement son maintien, tandis que Le Havre devra lutter pour sa survie.

