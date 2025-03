ASSE : Une équipe de Saint-Etienne « mentalement touchée » !

La lourde défaite de l’ASSE face au PSG (1-6) a laissé des traces. L’entraîneur des Verts, Eirik Horneland, a reconnu que ses joueurs ont été durement affectés mentalement par cette déroute.

ASSE : Un bon départ vite balayé par le PSG

L’ASSE avait pourtant bien entamé la rencontre face au PSG. Dès les premières minutes, l’équipe stéphanoise a montré de belles intentions, avec de la verticalité et une bonne organisation défensive. « On a vraiment attaqué la rencontre avec de la verticalité, on a bien défendu et on a eu des bons temps forts », a souligné Horneland. Avec un pressing haut, Saint-Etienne est parvenue à vite prendre l’avantage sur un but de Lucas Stassin (9′).

Mais tout bascule en fin de première mi-temps, lorsque Saint-Étienne concède un pénalty fatidique. « On voulait vraiment revenir à la pause avec cet avantage. C’est quelque chose qui nous a fait défaut, mais le PSG l’a mérité », a-t-il ajouté. Dès cette égalisation parisienne, les choses vont mal tourner pour des Foréziens dépassés par les événements.

Une deuxième mi-temps cauchemardesque

De retour sur le terrain après la pause, les Verts ont tenté de réagir, mais l’équipe a rapidement sombré. « On a concédé des buts rapidement, ce qui nous a fait mal mentalement, on a perdu notre discipline », a déploré l’entraîneur. En cherchant à recoller au score de manière trop désorganisée, les Stéphanois ont laissé des espaces dans lesquels les Parisiens se sont engouffrés.

Le jeu collectif s’est étiolé, l’énergie a baissé et la dérive s’est intensifiée. Horneland a noté une fragilité mentale et physique de ses joueurs, qui n’ont pas su garder le même niveau d’intensité qu’en début de match.

Un problème de consistance

Ce match met en lumière un souci récurrent pour l’ASSE : le manque de régularité sur l’ensemble d’une rencontre. « On a de très bonnes périodes, mais j’ai l’impression qu’on plafonne. On a du mal à étendre nos bonnes phases au-delà de 30-35 minutes », a analysé Horneland.

Pour redresser la barre, l’entraîneur stéphanois insiste sur trois axes de travail : « le mental, l’organisation collective et la discipline ». Si Saint-Étienne veut retrouver son lustre d’antan, il devra faire preuve de plus de solidité psychologique et physique afin d’éviter de nouvelles déconvenues.