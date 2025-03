ASSE-PSG : Maintien et dissolution, un choc sous haute tension

Le match opposant l’ASSE au PSG va se disputer dans un contexte particulier. En plus de se présenter comme le choc des extrêmes, la rencontre va se dérouler dans une ambiance pesante, du fait de la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels, et de l’attente de la décision concernant le match arrêté à Montpellier.

ASSE-PSG : Match des extrêmes et menace sur les ultras, ambiance électrique à Geoffroy-Guichard

L’ASSE, avant-dernier de la Ligue 1, affronte le PSG, leader invaincu cette saison, samedi à 19h au stade Geoffroy-Guichard. Alors que les Verts luttent pour leur maintien dans l’élite, les Parisiens sont en passe d’être sacrés champions pour la 13e fois de leur histoire.

L’AS Saint-Etienne pourra compter sur le soutien indéfectible de ses supporters, dont la mobilisation laisse présager un record d’affluence dans le Chaudron face au Paris Saint-Germain.

Le peuple vert se rassemblera place Jean-Jaurès, samedi à 12h, avant de déferler vers le stade Geoffroy-Guichard pour soutenir les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes ultras menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur.

Par cette initiative, les supporters de l’ASSE souhaitent envoyer un message fort au gouvernement, afin de le pousser à renoncer à la procédure de dissolution en cours.

L’attente insoutenable du verdict de la LFP avant ASSE-PSG

L’autre élément qui confirme le contexte particulier du match Saint-Etienne – Paris SG est l’incertitude autour du verdict de la LFP concernant le match interrompu à Montpellier. La Ligue a reporté sa décision au 2 avril. De ce fait, les Verts sont dans une attente insoutenable, comme l’avait indiqué leur entraîneur Eirik Hornland la semaine dernière.

Espérons pour l’ASSE et ses supporters que la soirée de samedi sera couronnée par une victoire qui leur mettra du baume au cœur.