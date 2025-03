FC Nantes : Viré du FCN, il accuse plusieurs joueurs !

Limogé après un début de saison difficile, Pierre Aristouy ne digère toujours pas son éviction du FC Nantes. Selon lui, plusieurs joueurs ont volontairement freiné son projet, mettant en péril la dynamique de l’équipe.

FC Nantes : Une fracture dans le vestiaire, à la grande déception de Pierre Aristouy

Arrivé en pompier de service pour sauver le FC Nantes en fin de saison 2022-2023, Pierre Aristouy n’a pas réussi à s’imposer sur la durée. Pourtant, il estime que son idée de jeu plaisait globalement au groupe. « Globalement, l’équipe était séduite par ce que je voulais mettre en place, mais quelques joueurs avaient du mal à l’accepter », explique-t-il dans une interview pour So Foot. Mais alors, pourquoi ce projet a-t-il échoué ? Pour l’ancien entraîneur nantais, certains joueurs ont tout simplement refusé de s’adapter.

« Sur un groupe de 25 joueurs, il y en avait 5-6 qui étaient réfractaires. Tu ne peux pas faire une saison dans les meilleures conditions lorsqu’il y a 5-6 joueurs qui sont à contre-courant », regrette-t-il. Au-delà du scepticisme de certains joueurs, Aristouy pointe également du doigt le manque d’une véritable direction sportive pour soutenir son travail. « On parlait de direction sportive, c’est là qu’elle doit intervenir, elle doit soutenir le projet de jeu de l’entraîneur et faire comprendre aux plus réticents qu’ils sont au service du club, et pas l’inverse », affirme-t-il.

Pour lui, un entraîneur doit pouvoir s’appuyer sur des leaders techniques, capables d’impulser une philosophie de jeu et d’entraîner l’équipe avec eux. Mais dans son cas, les soi-disant cadres ne jouaient pas leur rôle. « Je déteste le terme de cadres. Pour moi, les cadres, on les accroche au mur. Les cadres doivent être des leaders techniques », lâche-t-il avec amertume.

Une vision du football incompatible avec certains joueurs

Si Aristouy prône un football basé sur la possession et la volonté d’être acteur du jeu, il a été surpris de constater que certains professionnels ne partageaient pas cette philosophie. « Je ne comprends pas qu’un joueur de football professionnel accepte le fait de ne pas avoir le ballon, de défendre bas et n’ait pas envie d’être protagoniste sur le terrain », confie-t-il.

Selon lui, la clé du succès réside dans la construction d’un effectif en adéquation avec les idées de l’entraîneur. « S’il y a trop d’incompréhension, ça ne marche pas », conclut-il. Un constat amer pour un technicien qui pensait pouvoir inscrire son empreinte au FC Nantes.