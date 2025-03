Coup de tonnerre : Le départ de Luis Campos acté au PSG ?

Malgré les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Enrique, Luis Campos n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Pour certains observateurs, c’est la preuve que le dirigeant portugais pourrait bien quitter le club de la capitale à l’issue de la saison.

Mercato PSG : Riolo lâche une bombe sur l’avenir de Luis Campos

L’absence remarquée de Luis Campos lors du déplacement du Paris Saint-Germain à Saint-Étienne, samedi après-midi, a ravivé les spéculations sur son avenir au sein du club. Alors que son contrat expire en juin prochain et qu’aucun accord n’a encore été trouvé pour sa prolongation, cette absence dans le Forez amplifie l’incertitude concernant son avenir dans la capitale.

Malgré le soutien affiché par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique, l’ancien recruteur de l’AS Monaco va-t-il vraiment quitter le Paris SG cet été ? D’après les journaux Le Parisien et L’Équipe, c’est précisément en raison de questions liées à son avenir que Luis Campos aurait choisi de ne pas se rendre à Saint-Étienne, ce qui a alimenté les discussions en interne. Daniel Riolo enfonce le clou en révélant dans l’After Foot que le Portugais de 60 ans semble se diriger vers un départ dans quelques mois.

« Cela fait plusieurs semaines que nous disons qu’il y a un problème avec le PSG, qui ne semble pas disposé à le prolonger. Il faudra débattre de l’opportunité de cette décision, de qui pourrait le remplacer, et de l’évaluation de son travail », a notamment expliqué le journaliste sportif. Une tendance qui contraste avec les propos tenus par Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques semaines.

« Luis Campos est très heureux au PSG, et je suis extrêmement satisfait de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n’ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur sportif », indiquait le président du Paris Saint-Germain sur Canal+. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce dossier.

