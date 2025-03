OM : Samir Nasri explose de colère face à la crise !

L’inquiétude grandit autour de l’OM, et Samir Nasri se fait le porte-parole de nombreux supporters. Après la défaite à Reims (3-1), l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a exprimé sa frustration avec des mots forts.

« J’ai failli casser mon ramadan » : Samir Nasri furieux contre l’OM

La défaite de l’Olympique de Marseille à Reims (3-1) a laissé un goût amer, et Samir Nasri n’a pas caché sa frustration. L’ancien milieu de terrain marseillais a exprimé sa colère face aux performances inquiétantes de l’OM, qui a chuté à la troisième place du championnat.

Samir Nasri, invité sur le stream d’Aminematue, a rapidement dévié sur la mauvaise passe de l’OM. Il s’inquiète de la série de quatre défaites en cinq matchs de l’OM, qui a mis le club en difficulté. La défaite face à Reims, une équipe en difficulté, est particulièrement difficile à digérer pour Nasri. « J’ai failli casser mon ramadan à cause d’eux », a-t-il déclaré.

Ce qui l’agace le plus est l’incapacité de l’OM à s’imposer face à des équipes qui semblent à sa portée. « Tu as des matchs censés être faciles mais l’OM n’arrive pas à jouer contre les blocs bas, ça me casse les couilles », a-t-il déploré. Par ailleurs, le consultant de Canal Plus pointe du doigt le calendrier à venir, avec des matchs compliqués contre Monaco et Lille, et la menace grandissante des concurrents dans la course à la Ligue des champions.

Roberto De Zerbi devra vite trouver la solution et renouer avec la victoire afin de sortir rapidement de cette crise. Le prochain match de l’OM contre Toulouse sera scruté de très près.

