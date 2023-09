Sous la présidence de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a totalement changé de dimension. Un développement désormais visible au-delà des frontières européennes.

La valorisation du PSG n'arrête pas de progresser !

Le magasine économique Forbes a publié une étude sur les grandes franchises sportives dans le monde. Et selon eux, le Paris Saint-Germain est la franchise la plus dynamique au monde. Selon le célèbre média américain, le club président par Nasser Al-Khelaïfi occupe la 36e place au classement des valorisations mondiales des clubs sportifs et a la plus grosse progression de l'année. Désormais entraîné par le technicien espagnol Luis Enrique, le Paris SG est aujourd’hui valorisé à 4,21 milliards d'euros. Une reconnaissance saluée au plus haut niveau par le champion de France en titre.

Le PSG réitère sa volonté d’être propriétaire de son stade

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a rappelé qu’après une entrée remarquée dans le TOP 50 en 2022, le club de la capitale française « grimpe cette saison à la 36e place du classement des valorisations des plus grandes franchises de sport selon le magazine Forbes. L'étude publiée ce jour évalue la franchise parisienne à 4,21 milliards de dollars. Elle confirme que le Paris Saint-Germain est la franchise de sport qui progresse le plus vite de l'élite mondiale. »

En atteignant cette place, l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi signe une progression de 12 places par rapport à 2022, la plus forte enregistrée par l'étude sur une année. Cette tendance se confirme sur le temps long, le Paris Saint-Germain est la franchise de sport avec la plus forte croissance en valeur sur 5 ans (+334%). « Une place qui devrait se confirmer dans les prochaines années grâce à la valorisation d'assets immobiliers tels l'ouverture pleine et entière du centre d'entraînement et de formation à Poissy et le projet du club de devenir propriétaire de son stade », ajoute le champion de France en titre.