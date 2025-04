Mercato : Le Maroc prêt à tenter un coup de poker au PSG ?

Tout sourit au PSG et à Luis Enrique, mais une menace inattendue plane. Une grande sélection rêve de débaucher l’entraîneur espagnol. Le Paris SG doit-il trembler ?

Mercato PSG : Luis Enrique, plan B du Maroc en cas d’échec à la CAN ?

Alors que le Paris Saint-Germain navigue avec succès sous la houlette de Luis Enrique, récoltant les fruits d’une saison maîtrisée et visant potentiellement plusieurs trophées majeurs, dont la Ligue des Champions, une information venue de l’étranger pourrait jeter une ombre sur ce tableau idyllique.

L’entraîneur espagnol, qui a su imposer sa patte et séduire les observateurs comme les supporters parisiens par sa gestion et la qualité de jeu proposée, serait sur les tablettes d’une fédération ambitieuse. Une sélection nationale de premier plan envisagerait sérieusement de s’attacher ses services pour un projet d’envergure, de quoi donner quelques sueurs froides aux dirigeants et aux fans du PSG.

Cette sélection, qui apprécie fortement le profil de l’Asturien, n’est autre que le Maroc. Selon le média marocain SOCCER212, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, admirerait de longue date l’entraîneur du PSG. L’idée de le recruter aurait même déjà été évoquée l’année passée.

Le plan serait désormais plus précis : si l’actuel sélectionneur, Walid Regragui, venait à échouer lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, organisée à domicile par le Maroc, la FRMF pourrait passer à l’offensive pour installer Luis Enrique sur le banc des Lions de l’Atlas en vue de la Coupe du Monde 2026. Ironie du sort, c’est ce même Maroc qui avait mis fin à l’aventure de Luis Enrique avec la sélection espagnole au Mondial 2022.

Le PSG doit-il s’inquiéter pour Luis Enrique ?

Bien que cet intérêt marocain semble crédible, un départ de Luis Enrique du PSG à court ou moyen terme paraît aujourd’hui très hypothétique. L’entraîneur espagnol semble pleinement investi dans son projet parisien, qui monte en puissance et lui offre des perspectives de succès au plus haut niveau européen. On l’imagine mal claquer la porte alors que son travail porte ses fruits.

Cependant, l’attrait d’un poste de sélectionneur, qu’il a déjà occupé avec l’Espagne, et le défi proposé par une nation montante comme le Maroc, futur co-organisateur du Mondial, pourraient potentiellement le faire réfléchir. Même si le scénario d’un départ reste lointain et conditionné à un échec de Regragui à la CAN, cette information a de quoi inquiéter les supporters parisiens.

Pour une fois qu’ils tiennent un entraîneur qui fait quasiment l’unanimité et obtient des résultats probants, l’intérêt d’une sélection ambitieuse comme le Maroc vient rappeler que les techniciens de haut niveau sont toujours convoités. Le PSG devra sans doute rester vigilant, car même une simple approche pourrait perturber la sérénité actuelle autour de son entraîneur star.

