France-Maroc : Walid Regragui lance un avertissement à Deschamps

Publié par Enzo Vidy le 13 décembre 2022 à 14:05

À la veille de la demi-finale de Coupe du monde contre la France, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, a donné des nouvelles sur l'état de ses joueurs.

Présent ce mardi devant la presse à 24 heures du coup d'envoi de cette demi-finale tant attendue contre les Bleus, Walid Regragui a été interrogé sur les potentiels joueurs blessés pour cette rencontre. Pour rappel, Nayef Aguerd était absent face au Portugal et est incertain pour la rencontre de demain, tout comme son compatriote de la défense centrale marocaine Romain Saïss, sorti sur blessure samedi dernier.

Néanmoins, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a tenu des propos extrêmement rassurants face aux journalistes. "On a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical de haut niveau. On a souvent de bonnes nouvelles. Pour le moment, personne n’est out, mais personne n’est in. On attendra jusqu’à la dernière minute, comme d’habitude." Si rien n'est encore acté, il n'est pas impossible de voir le groupe du Maroc au complet pour affronter les hommes de Didier Deschamps.

Coupe du monde : Maroc, Walid Regragui prévient la France

S'il a fait un point sur les blessures, Walid Regragui a également adressé un sérieux message à son adversaire de demain soir, avant de rendre un bel hommage à Didier Deschamps pour son travail. "On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, ça ne nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner. On n'est pas fatigués, demain on va courir. On est en mission. La France m’a fait rêver en 2018 dans sa manière de jouer. Deschamps a compris comment fallait faire." Didier Deschamps et sa bande sont donc prévenus, c'est une énorme bataille qui s'annonce demain soir, et les Marocains sont déjà déterminés à la remporter pour aller en finale de la Coupe du monde.