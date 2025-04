PSG-Rwanda : Un partenariat au cœur d’une tempête politique

Quatre députés de La France Insoumise (LFI) ont interpellé Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ce mercredi, en exigeant la rupture de son partenariat avec Visit Rwanda. Explications.

« Visit Rwanda » sur les maillots du PSG : Scandale et controverse

Depuis décembre 2019, un partenariat unit le Rwanda et le Paris Saint-Germain. Bien que solide, cet accord est régulièrement critiqué, notamment par le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC), qui le qualifie de « tâché de sang » dans un contexte de conflit armé persistant entre les deux pays. En 2023, le PSG et Visit Rwanda ont prolongé leur collaboration jusqu’en 2025.

L’accord vise à promouvoir le Rwanda comme destination touristique, à développer des synergies culturelles et créatives, et à mettre en avant le café et le thé locaux. Le logo « Visit Rwanda » est visible au Parc des Princes les jours de match et sur les tenues d’entraînement. De plus, les supporters du PSG peuvent déguster des thés et cafés rwandais dans l’enceinte du stade.

Mais cette collaboration est désormais combattue au plus haut niveau en France. Quatre députés de La France Insoumise (LFI) ont interpellé la direction du club de la capitale ce mercredi, exigeant la rupture de son partenariat « Visit Rwanda » avec un état accusé de commettre des exactions dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Au-delà de la coopération militaire entre la France et le Rwanda, les députés LFI Clémence Guetté, Aurélien Taché, Thomas Portes et Carlos Martens Bilongo ont dénoncé, dans un communiqué, le soutien du PSG à un régime accusé de soutenir des groupes armés responsables d’exactions dans l’est du Congo. Ils ont également fustigé la campagne de sportwashing du gouvernement rwandais et ont réclamé des actions concrètes.

« Alors que le M23, groupe armé directement soutenu par le Rwanda, se livre à des massacres de masse, des pillages et des viols, semant la terreur et la désolation dans l’Est congolais, le PSG ne peut maintenir ce partenariat », ont déclaré les quatre élus LFI, cités par le journal L’Équipe.

« Nous ne pouvons accepter qu’un club de football français fasse, chaque semaine, la promotion sur les écrans du monde entier d’un État complice de milliers de morts et de millions de déplacés », ont-ils ajouté. Un appel à manifester aux abords du Parc des Princes a été lancé en marge de la 28e journée de Ligue 1.