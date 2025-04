PSG : Avant le choc contre Aston Villa, Hakimi surprend !

À quelques jours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Aston Villa, au Parc des Princes, le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, a surpris tout le monde avec une décision surprenante. Explications.

PSG : Achraf Hakimi change d’équipementier et rejoint Under Armour

Depuis ses débuts professionnels au Real Madrid en 2017, Achraf Hakimi a porté les couleurs d’Adidas, notamment lors de compétitions majeures comme la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où le latéral droit marocain a brillé avec les emblématiques Predator. Mais depuis le début de l’année 2025, le défenseur du Paris Saint-Germain était souvent aperçu aux entraînements ou dans les couloirs des stades avec d’autres équipementiers.

Lisez aussi : Liverpool-PSG : Achraf Hakimi crée la polémique à Anfield

À voir OL : Opération rachat face au LOSC, après la claque de Strasbourg

En février dernier, par exemple, Hakimi avait été aperçu avec une paire de chaussures Nike, concurrent historique d’Adidas. Finalement, l’ancien partenaire de Kylian Mbappé ne s’est pas tourné vers la marque à la virgule. En effet, Achraf Hakimi a rejoint Under Armour, une marque américaine en pleine expansion dans le football européen.

L’annonce a été faite ce jeudi, alors que le joueur de 26 ans prépare un quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa. Ce transfert commercial représente un coup stratégique pour Under Armour, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché français après dix-huit mois de croissance soutenue.

Lisez aussi : Luis Enrique – PSG : Une tension palpable avec Achraf Hakimi

Under Armour a saisi l’opportunité de s’associer à ce talent, officialisant leur partenariat avec une vidéo percutante sur les réseaux sociaux, accompagnée du message : « Ici, c’est Hakimi. » De son côté, le protégé de Luis Enrique n’a pas caché sa joie de s’associer à la marque américaine.

À voir PSG – Aston Villa : Marco Asensio veut écoeurer le Paris SG

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui correspond parfaitement à mes valeurs », a déclaré Achraf Hakimi, qui portera désormais les chaussures Shadow Elite 3, dernière innovation de l’équipementier américain, et sera également l’ambassadeur de ses gammes de vêtements de performance et de lifestyle en dehors des terrains.