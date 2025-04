Vestiaire miné à l’OM : De Zerbi démasque les taupes !

La crise couve à l’OM, et Roberto De Zerbi en est bien conscient. L’entraîneur italien a fait une révélation fracassante en conférence de presse, sachant qui sont les taupes au sein de son groupe, responsables des récentes fuites dans les médias.

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, conjuguant des résultats décevants et des révélations sur des tensions internes. Les méthodes de management de Roberto De Zerbi sont de plus en plus contestées. La tension a atteint un point culminant avec la gestion de la célébration de l’Aïd-el-Fitr.

De Zerbi aurait refusé aux joueurs musulmans la possibilité de célébrer cette fête religieuse avec leurs familles. Sa justification, jugée insensible et autoritaire, a été perçue comme un manque de respect envers leurs convictions personnelles. De plus, il aurait refusé de diriger l’entraînement, en guise de punition. Les joueurs auraient alors réagi en boycottant la séance, nécessitant l’intervention de Medhi Benatia pour désamorcer la crise.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille connait qui a fait sortir les infos

Face à cette situation, De Zerbi a expliqué sa gestion d’équipe, alternant les moments de soutien et une approche plus ferme en vue rompre la routine après des contre-performances. Il a notamment évoqué des séances d’entraînement matinales, précisant qu’il ne s’agissait pas de punitions mais d’une stratégie pour remobiliser le groupe. « Ce n’est pas une punition. Je sais quand c’est le moment de serrer les joueurs dans les bras et quand il faut se comporter comme père de manière plus forte », a-t-il expliqué en conférence de presse.

Malgré ces décisions impopulaires, l’entraîneur de l’OM a déclaré être prêt à tout pour le bien de son travail, même au risque de perdre certains joueurs en cours de route. Il a également admis avoir connaissance des personnes à l’origine des informations relayées par les médias. « Je savais que ça allait sortir dans la presse et je sais qui a fait sortir les infos », a-t-il ajouté, laissant planer une atmosphère de suspicion au sein de l’effectif marseillais.

