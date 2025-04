MHSC-ASSE : Gasset conteste la victoire de Saint-Etienne !

La victoire de l’ASSE contre le Montpellier HSC (2-0), confirmée par la Ligue de football professionne (LFP), n’est pas du tout du goût de Jean-Louis Gasset qui espérait terminer le match en jouant les minutes restantes.

Victoire de l’ASSE validée : Le coup de gueule de Gasset !

La LFP a validé la victoire de l’ASSE, acquise sur le terrain avant l’arrêt brutal du match à la 57e minute. L’AS Saint-Etienne a donc remporté le match de la 26e journée contre le Montpellier HSC (2-0) et a empoché les trois points, conformément à la décision de la Commission de discipline de la Ligue.

Jean-Louis Gasset ne s’attendait pas à ce verdict. Lui et son équipe espéraient que le match reprendrait à la minute où il a été interrompu, alors que l’AS Saint-Etienne menait de deux buts, mais était réduite à 10 contre 11. Frustré et déçu, il a réagi en conférence de presse :

« J’ai la sensation qu’un match de football dure 95 minutes, avec toujours 4, 5 ou 6 minutes de temps additionnel. On a joué moins de 60 minutes contre Saint-Étienne, donc je peux comprendre toutes les décisions prises par la commission. C’était l’une des quatre possibilités. Ils valident le résultat du match, d’accord, mais pour moi, il manque quelque chose. À 11 contre 10, avec 35 minutes à jouer, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Et on ne le saura jamais », a-t-il déclaré, ajoutant : « Pour le moment, je ne sais pas si ma direction va faire appel ».

Le coach du MHSC désespère, il craint la relégation !

Dernier au classement, avec 8 points de retard sur l’ASSE et 11 points de moins que Le Havre AC, la première équipe non relégable, le MHSC semble presque condamné à la relégation en Ligue 2. « Avec cette décision de la commission de discipline, la flamme est presque éteinte. Pas mathématiquement, mais il ne reste qu’un infime espoir de se maintenir », a conclu Jean-Louis Gasset.