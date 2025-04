MHSC-ASSE : Horneland souligne l’importance des points récupérés

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a réagi ce vendredi à la décision de la LFP, qui a confirmé la victoire de son équipe sur celle de Montpellier HSC après l’arrêt du match. Il évoque trois précieux points glanés dans la course au maintien.

ASSE : La victoire confirmée face à Montpellier relance la course au maintien

L’ASSE a été soulagée par la décision rendue par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) concernant le match contre le Montpellier HSC, interrompu après 57 minutes de jeu. Après examen du dossier, la Ligue a confirmé le résultat acquis à l’arrêt du match, qui était de 2-0, à l’avantage de l’AS Saint-Étienne.

Les Verts ont donc pris les trois points de la victoire et se relancent dans la course au maintien. Ils n’ont plus qu’un point de retard sur le Havre AC, le barragiste, et sont revenus à trois points du Stade de Reims, première équipe non relégable.

L’AS Saint-Etienne se rapproche de ses concurrents, Horneland savoure les 3 points

Selon Eirik Horneland, c’est une bonne opération pour l’ASSE, qui a par ailleurs signé sa première victoire à l’extérieur cette saison. « Les trois points récupérés mercredi ont un impact positif sur le moral », a-t-il commenté en conférence de presse ce vendredi.

« Ils nous permettent de nous rapprocher de nos adversaires directs. Cela a apporté une dynamique positive au centre d’entraînement », a souligné l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, avant de se prononcer sur le sprint final de la saison.

« Il reste encore beaucoup de points à prendre lors des sept derniers matchs du championnat. Il faudra se battre jusqu’au bout », a insisté Eirik Horneland.