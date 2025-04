ASSE : Sprint final, un atout supplémentaire pour Horneland

L’entraîneur de l’ASSE dispose d’une équipe au complet pour affronter le RC Lens, dimanche. Plusieurs joueurs de retour de blessure ou de maladie sont présents. L’un d’entre eux est un atout offensif supplémentaire selon Erik Horneland.

ASSE : Wadji et Ben Old, deux renforts pour le sprint final

L’ASSE a récupéré Ibrahima Wadji et Ben Old, qui ont été longtemps blessés. Ils ont fait leur réapparition en Ligue 1 samedi dernier contre le PSG. Ils sont entrés en jeu respectivement dans les trente dernières minutes pour le premier, et à onze minutes de la fin du match pour le second.

Après cette remise en jambes contre les Parisiens, l’attaquant sénégalais et l’ailier néo-zélandais constituent de véritables renforts pour l’équipe de l’AS Saint-Etienne dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Ben Old de retour après six mois ! Horneland voit en lui un atout offensif à la place de Boakye

Ben Old a d’ailleurs été présenté comme tel par Erik Horneland en conférence de presse d’avant-match. « Ben a travaillé vraiment dur, notamment au niveau de l’intensité. Il est quasiment à son niveau optimal. Il a pu rejouer un peu contre le Paris Saint-Germain, je le sens prêt à franchir un nouveau palier, vu ce qu’il montre lors des séances d’entraînement », a-t-il déclaré.

Le coach de l’ASSE le voit comme le remplaçant idéal d’Augustine Boakye, blessé et opéré d’une cheville. « Je compte vraiment sur Ben Old, surtout dans le contexte de la blessure de Boakye. Il apporte une touche supplémentaire avec son profil différent. C’est très bien d’avoir un autre joueur pour compenser cette absence », s’est-il réjoui.

Erik Horneland a ensuite encensé le joueur recruté à Wellington Phoenix FC en Nouvelle-Zélande : « Ben Old est très agressif sur le ballon et il essaie sans cesse de se procurer des situations à son avantage. Il n’a pas peur, il ose souvent, et cela va nous apporter en cette fin de saison ».

Pour rappel, Ben Old s’était blessé début octobre 2024, après seulement 6 matchs disputés en Ligue 1. Il a donc fait son retour après près de six mois d’absence.