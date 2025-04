Le RC Lens et le RC Strasbourg s’arrachent un Ghanéen !

Le défenseur central ghanéen Terry Yegbe attise les convoitises de nombreux clubs suite à ses belles performances cette saison. En France, le RC Lens et le RC Strasbourg Alsace se positionnent comme des prétendants sérieux pour le déloger.

Mercato : Le RC Lens et le RC Strasbourg lorgnent Terry Yegbe

Le RC Strasbourg et le RC Lens pourraient se livrer une bataille sur le marché des transferts cet été. Les deux clubs de Ligue 1 s’intéressent de près à Terry Yegbe, défenseur central ghanéen de 24 ans. Le RCL cible le joueur pour renforcer son secteur défensif après les départs de nombreux cadres comme Kevin Danso et Abdukodir Khusanov lors du dernier mercato hivernal.

Selon les informations de Jeunes Footeux, Terry Yegbe évolue actuellement en Suède sous les couleurs de l’IF Elfsborg, où il est lié par un contrat jusqu’en juin 2028. Cette saison, le crack ghanéen a déjà fait 22 apparitions toutes compétitions confondues avec son club et livre de belles performances.

Outre le RC Lens et le RC Strasbourg, plusieurs clubs européens surveillent également son profil : Crystal Palace, Fulham et Sheffield United en Angleterre, mais aussi Fribourg et l’Union Berlin en Allemagne. Une concurrence qui risque de faire grimper son prix.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Terry Yegbe est estimée à 2,5 millions d’euros. Ni le RC Lens ni le RC Strasbourg n’ont dégainé d’offre concrète pour le joueur. Ces deux formations de Ligue 1 pourraient passer à l’offensive dans quelques mois.

