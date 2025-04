Mercato RC Lens : l’avenir de Juma Bah déjà scellé ?

Les dirigeants du RC Lens se penchent déjà sur l’avenir de Juma Bah après ses belles performances depuis son arrivée en Artois. Les Sang et Or veulent conserver le jeune défenseur la saison prochaine.

Mercato RC Lens : Juma Bah va-t-il rester au RCL la saison prochaine ?

Depuis son arrivée au RC Lens et son intégration dans l’effectif de Will Still, Juma Bah, jeune défenseur de 19 ans prêté par Manchester City, enchaîne de belles performances et comble les attentes des dirigeants du club artésien. Le jeune défenseur sierra-léonais a rejoint les Sang et Or lors du dernier mercato hivernal afin de compenser le départ de Kevin Danso vers Tottenham.

Juma Bah s’est rapidement adapté au jeu du RCL et montre de belles qualités en défense. Le Sierra-Léonais a contribué à une série remarquable de clean-sheets : depuis qu’il est titulaire, les Sang et Or n’ont plus encaissé le moindre but.

Une efficacité défensive saluée par Will Still après la victoire face à l’ASSE lors de la 28e journée de Ligue 1. « Lorsque Juma est titulaire, on gagne et on ne prend pas de but. Il a une présence physique et athlétique précieuse. Sa lecture du jeu est excellente, il anticipe beaucoup. », a déclaré Will Still.

Face à ces performances, le RC Lens veut prolonger l’aventure du jeune crack. Le club nordiste a entamé des discussions avec Manchester City pour renouveler le prêt du défenseur central pour une saison supplémentaire. « Les personnes concernées y travaillent. Nous avons envie qu’il soit toujours avec nous la saison prochaine et c’est en bonne voie », a ajouté Will Still.

Cette saison, Juma Bah a déjà fait 5 apparitions en Ligue 1 avec le Racing Club de Lens.