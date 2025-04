Mercato LOSC : Létang donne son feu vert pour cette cible

Le LOSC lorgne un international algérien en vue du prochain mercato estival. Les dirigeants de Lille devront débourser 15 millions d’euros pour boucler le deal.

Mercato LOSC : Olivier Létang relance une ancienne piste

Les dirigeants du LOSC ciblent déjà certaines pépites sur le marché pour compenser le potentiel départ de l’attaquant canadien, Jonathan David. En fin de contrat en juin prochain, le serial buteur pourrait quitter gratuitement Lille et s’engager avec un nouveau club. Le président des Dogues, Olivier Létang, envisage de revenir à la charge pour Anis Hadj Moussa afin de renforcer le secteur offensif du club nordiste.

L’ailier international algérien de Feyenoord, sous contrat jusqu’en 2029 et valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, était pressenti pour débarquer à Lille cet hiver. Selon Africafoot, les dirigeants lillois avaient entamé des discussions avec leurs homologues néerlandais avant même le match de Ligue des champions entre les deux clubs. Un accord aurait même été trouvé avec l’agent du joueur, et le LOSC semblait prêt à activer sa clause libératoire, estimée à environ 10 millions d’euros.

Mais selon L’Équipe, tout a basculé au dernier moment. Le joueur aurait soudainement coupé toute communication avec les responsables du LOSC et n’a plus répondu à leurs appels. Une attitude jugée incompréhensible, qui aurait conduit Olivier Létang et Bruno Genesio à abandonner la piste.

Cependant, une autre version circule. Contrairement à ce qui a été rapporté, il n’y aurait jamais eu de véritable accord entre le LOSC et Feyenoord. Les négociations auraient achoppé avant même d’atteindre un stade décisif, et ce serait finalement le club français qui aurait décidé de se retirer du dossier. Selon les informations de Jeunes Footeux, le LOSC est toujours intéressé pour recruter Anis Hadj Moussa lors du prochain mercato estival.

Le crack algérien est en pleine forme et pourrait apporter de la fraîcheur à l’attaque lilloise. Cette saison, Anis Hadj Moussa a déjà disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive. Les dirigeants de Feyenoord exigeraient au moins 15 millions d’euros pour lâcher leur joueur.