ASSE : Trois joueurs clés menacés pour le sprint final !

Trois joueurs de l’ASSE sont sous la menace d’une suspension, alors que le sprint final pour le maintien en Ligue 1 s’annonce très âpre. Ils devront jouer avec prudence s’ils veulent éviter de manquer l’un des six derniers matchs du championnat.

L’ASSE à la lutte avec cinq clubs pour le maintien

L’ASSE est engagée dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 en cette fin de saison. Avant-dernière au classement, l’équipe stéphanoise se trouve dans une position délicate dans cette course, comparée à ses concurrents directs que sont le FC Nantes (13e), Angers SCO (14e), le Havre AC (15e) et le Stade de Reims (16e et barragiste). L’AS Saint-Etienne aura une confrontation directe avec les Rémois lors de la 33e et avant-dernière journée, le dimanche 11 mai.

Sprint final : Cardona, Bouchouari et Bernauer menacés de suspension

Irvin Cardona, Benjamin Bouchouari et Maxime Bernauer pourraient manquer un match crucial de ce sprint final. Déjà avertis à deux reprises chacun, ils sont sous la menace d’une suspension. S’ils reçoivent un troisième carton jaune lors des prochaines rencontres de l’ASSE, l’attaquant, le milieu de terrain et le défenseur central seraient automatiquement suspendus pour un match.

À voir Mercato : Le PSG en danger pour Gianluigi Donnarumma

Lisez aussi : ASSE : Maintien, Saint-Etienne voit une lueur d’espoir !

Ils devront donc se tenir à carreau jusqu’à la fin de la saison, afin de pouvoir participer aux six matchs de ce sprint final pour le maintien en Ligue 1.

Pour rappel, Yvann Maçon est déjà suspendu pour le derby contre l’OL en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Il affrontera le Stade Brestois dimanche, mais manquera le choc entre l’AS Saint-Etienne et son rival, l’Olympique Lyonnais, le 20 avril prochain.