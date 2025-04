Mercato OM : Un joli chèque arrive pour un indésirable !

L’OM s’attend à des départs importants lors du prochain mercato d’été. Entre les joueurs au loft et les prêtés, il y aura du mouvement. Des offres devraient d’ailleurs arriver de l’Arabie Saoudite pour Azzedine Ounahi.

Mercato OM : Azzedine Ounahi, une parenthèse grecque réussie qui relance tout

Azzedine Ounahi n’a jamais trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Mis de côté par Roberto De Zerbi, le milieu marocain a été prêté au Panathinaïkos lors du dernier mercato estival. Un choix payant pour le joueur qui a retrouvé du temps de jeu et de la confiance.

Lisez aussi : La vente d’Azzedine Ounahi compromise, voici les raisons

À voir LDC : L’incroyable aveu de Unai Emery sur le PSG !

Avec 33 titularisations, 3 buts et 7 passes décisives, Ounahi est devenu un homme fort du club grec. Une forme retrouvée qui ne passe pas inaperçue. D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs d’Arabie saoudite ont coché le nom de Ounahi en vue du prochain mercato.

Lisez aussi : Le jackpot pour Marseille grâce à Azzedine Ounahi ?

Si le Panathinaïkos dispose d’une option d’achat, le joueur pourrait finalement prendre une autre direction. Le championnat saoudien, en quête de joueurs techniques et expérimentés, verrait en lui un profil intéressant.

Marseille fixe le prix : 12 millions d’euros

Pour Pablo Longoria et la direction phocéenne, l’opportunité est belle de récupérer une somme non négligeable. Le club attend au moins 12 millions d’euros pour libérer Ounahi. Une bonne opération financière pour un joueur qui n’entrait plus dans les plans et dont le départ pourrait financer d’autres renforts estivaux.

À voir Mercato FC Nantes : Ce chantier s’annonce urgent pour l’été

Lisez aussi : Transfert : Marseille proche de conclure une vente en attaque

L’été s’annonce donc animé à Marseille, et le dossier Ounahi pourrait bien être l’un des premiers à se débloquer dans le sens des départs.