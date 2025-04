Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un très gros coup en investissant 50 millions d’euros pour recruter Désiré Doué. Une opération aujourd’hui saluée par tout le monde.

Mercato PSG : Thierry Henry impressionné par Désiré Doué

Désiré Doué fait l’unanimité parmi les consultants sportifs, de Thierry Henry à Bixente Lizarazu, et même Johan Micoud, tous s’inclinent devant l’ancien crack du Stade Rennais, recruté par le Paris Saint-Germain l’été passé. Étincelant face à Aston Villa (3-1), l’international français de 19 ans a impressionné Thierry Henry, qui n’a pas tari d’éloges à son endroit.

« Il était presque inarrêtable. Sa technique, sa puissance, sa lucidité entre les lignes… c’est du très haut niveau. S’il met Barcola sur le banc alors qu’il n’a même pas encore été appelé avec les A, c’est que ce gamin est spécial », a déclaré le Champion du monde 1998 sur CBS Sports.

Dans les colonnes du journal L’Équipe, Bixente Lizarazu a également salué la performance de Désiré Doué, qui forme un duo de feu avec Khvicha Kvaratskhelia, tous deux buteurs, mercredi soir, contre Aston Villa. Photo : Désiré Doué

« Désiré Doué est phénoménal, il tente des choses incroyables et les réussit, même en Ligue des Champions. Et Kvaratskhelia, quel but ! L’angle était bouché, mais il le met quand même… une adaptation express », s’est exclamé Bixente Lizarazu.

Pas grand fan du Paris SG, Johan Micoud a reconnu l’efficacité de l’équipe de Luis Enrique. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a mis en avant le collectif du PSG.

« Je ne suis pas supporter de Paris, mais j’adore les regarder jouer. Ce collectif, le PSG séduit. Par ses talents, mais surtout par sa force collective (…) Et n’oublions pas que Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, avait appelé Désiré Doué lors du dernier rassemblement… », a confié Johan Micoud.

