Coup de théâtre : Le PSG exclut de la Ligue des Champions ?

Bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG pourrait être exclut de cette compétition européenne dans un futur proche. Explications.

Affaire Mbappé : le spectre d’une exclusion de la LDC plane sur le PSG

Le litige opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain prend une tournure inattendue. En effet, le club de la capitale pourrait être exclu de la prochaine Ligue des Champions en raison de son litige financier avec son ancien joueur. En tout cas, c’est la menace que laisse désormais planer l’avocate de la star du Real Madrid, Delphine Verheyden, après la saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur les comptes du PSG pour des salaires et des primes impayés.

« Le critère financier nous intéresse particulièrement. Selon les règles de l’UEFA, un club doit régler l’ensemble de ses dettes salariales, y compris celles envers les joueurs participant à la compétition, pour obtenir sa licence. Si un club doit de l’argent à un salarié, il risque de se voir refuser sa licence pour la Ligue des Champions. L’analyse des dossiers pour la saison 2025-2026 a débuté le 1er avril », a déclaré l’avocate de Mbappé lors d’une conférence de presse ce jeudi après-midi.

Si la justice donne raison à Kylian Mbappé dans ce conflit, le budget mercato du PSG s’en trouvera naturellement réduit. Heureusement, avec un effectif déjà capable de viser la victoire finale en Ligue des Champions, le club de la capitale n’a sans doute pas besoin de réaliser un recrutement massif l’été prochain.

Toutefois, l’arrivée d’un véritable numéro 9 ne serait pas superflue. Un manque à gagner de 55 millions d’euros pourrait déséquilibrer les comptes et avoir des conséquences sur le fair-play financier, même pour l’un des clubs les plus riches de la planète.

L’UEFA, la principale source d’inquiétude pour le Paris SG ?

Les conséquences sportives pourraient être bien plus importantes que l’aspect financier pour le Paris Saint-Germain. En effet, ce recours devant l’UEFA et les répercussions potentielles sur le fair-play financier pourraient entraîner une exclusion de la Ligue des Champions.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi serait ainsi privé d’une source de revenus considérable, et l’absence de Coupe d’Europe pourrait inciter certains joueurs à quitter le navire, compte tenu de l’écart entre Paris et le reste des équipes en Ligue 1. De plus, attirer les meilleurs joueurs du monde serait nettement plus difficile sans la perspective de la Coupe aux grandes oreilles. La justice et l’UEFA trancheront, mais l’affaire semble loin d’être résolue.

