ASSE : Quand l’arbitrage condamne Saint-Etienne !

L’ASSE vit une saison galère en Ligue 1, en se battant pour sa survie. Avec 23 points et un enchaînement de résultats décevants, les Verts n’ont plus de marge d’erreur. Cependant, ce ne sont pas que les lacunes sportives qui pénalisent Saint-Etienne, mais aussi un arbitrage controversé qui semble se retourner contre eux à chaque match.

L’ASSE s’enfonce, l’arbitrage en rajoute

Depuis la nomination d’Eirik Horneland en décembre dernier, la dynamique de maintien de l’ASSE semble en panne. La défaite contre le RC Lens a porté le total à 17 revers cette saison, un bilan inquiétant. L’équipe stagne désormais à 23 points, à trois unités de Reims, actuel barragiste. Le calendrier des six dernières journées est particulièrement difficile.

Des matchs contre le Stade Brestois, l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg, l’AS Monaco, le Stade de Reims et Toulouse. Avec une équipe en manque de régularité, chaque point compte et le moindre faux pas peut être fatal. Si les difficultés sportives sont évidentes, l’AS Saint-Etienne est également victime d’un arbitrage contesté depuis le début de l’année.

L’une des décisions les plus discutables est l’expulsion de Dylan Batubinsika face à Lille, alors qu’aucune preuve de contact réel n’a été trouvée. Cette décision a joué un rôle clé dans la défaite 4-1 de Saint-Etienne. Contre Rennes, une faute manifeste sur Bouchouari n’a pas été sanctionnée, et un penalty évident sur Stassin a été oublié, contribuant à la défaite 2-0.

L’arbitrage a encore joué contre les Verts lors du match contre Angers, avec un penalty litigieux concédé à la toute fin du match, ce qui a coûté deux points précieux. À Montpellier, même si le club stéphanois a gagné 2-0, l’expulsion de Bernauer pour deux jaunes controversés a laissé un goût amer.

L’ASSE face à son destin

Malgré ces erreurs d’arbitrage répétées, l’AS Saint-Etienne doit se concentrer sur son destin. Les Verts ne peuvent plus se permettre de chercher des excuses. Les six dernières journées seront cruciales et l’équipe devra afficher un tout autre visage pour espérer sauver sa peau en Ligue 1. Mais pour cela, un brin de réussite et un arbitrage plus favorable seraient un minimum.