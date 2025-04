Mercato RCL : Will Still sur le départ au RC Lens ?

Arrivé au RC Lens de manière inattendue lors du dernier mercato, après une performance remarquable avec le Stade de Reims, Will Still semble déjà prêt à envisager un changement de cap. Révélation de l’année 2023 en Ligue 1, le jeune entraîneur anglo-belge s’est distingué par sa vision moderne du football et sa grande compétence tactique. Cependant, après une saison sans réel enjeu pour les Sang et Or, la tentation de partir se fait de plus en plus pressante.

Mercato RCL : Will Still prêt à quitter le RC Lens cet été ?

En effet, d’après les informations d’Alex Crook, journaliste présentateur de talkSPORT, Will Still figure dans les plans de Southampton, relégué en Championship, mais déterminé à remonter rapidement en Premier League. L’attrait du projet sportif des Saints et la perspective de travailler en Angleterre sont des propositions séduisantes pour le jeune technicien lensois, qui n’a jamais caché son désir d’entraîner outre-Manche.

Le RC Lens, quant à lui, connaît une saison mitigée. Ni en lice pour l’Europe, ni menacé par la relégation, le club nordiste doit maintenant penser à l’avenir. Le possible départ de Will Still représenterait un vrai casse-tête pour la direction du RCL, qui comptait sur sa présence pour reconstruire après une saison compliquée.

Mercato RCL : Will Still tenté par une aventure anglaise

Ce dossier sera l’un des plus délicats du mercato estival. Le RC Lens, qui souhaitait s’appuyer sur la nomination de Still pour développer un projet durable, pourrait être contraint de revoir ses plans plus rapidement que prévu. Un départ de leur entraîneur se combinerait avec la probable vente de plusieurs joueurs clés, dans un contexte économique exigeant pour les clubs français, souvent forcés de jongler avec les offres étrangères.

Les supporters et dirigeants du Racing Club de Lens espèrent donc que Will Still saura résister aux sirènes anglaises. Mais en matière de mercato, rien n’est jamais certain, surtout lorsque le rêve d’une vie semble à portée de main. Interrogé sur le sujet, le coach du RC Lens s’est montré très confiant dans la poursuite de sa carrière en Artois. « J’ai signé ici pour trois ans », a rappelé le coach passé par Reims, qui ajoute ensuite : « Nous avons connu une première saison mouvementée, mais nous nous sommes bien adaptés et nous sommes toujours là, et j’ai toujours le sourire. Il n’y a pas de raison que cela ne continue pas. »

