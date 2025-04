Stade Rennais : Le calvaire continue pour Ludovic Blas !

Ludovic Blas est encore forfait pour la rencontre face au Havre AC en Ligue 1. Le milieu offensif du Stade Rennais est toujours coincé à l’infirmerie.

Stade Rennais : Ludovic Blas forfait face au Havre AC !

Toujours en convalescence, Ludovic Blas manquera un quatrième match consécutif avec le Stade Rennais. Le meneur de jeu rennais ne fera pas partie du groupe pour le déplacement au Havre, prévu ce dimanche, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.

Lire aussi : Stade Rennais : Ludovic Blas fait une révélation choc !

À voir OM : Un retour clé en attaque pour De Zerbi contre Monaco

Touché à la cuisse lors du match face au PSG le 8 mars dernier, Ludovic Blas n’a plus rejoué depuis. Le milieu offensif de 27 ans souffre d’une lésion à la cuisse, une blessure qui s’avère plus sérieuse que prévu. Absent des trois dernières rencontres contre le RC Lens, Angers SCO et l’AJ Auxerre, il n’a pas non plus participé à la séance d’entraînement ce mercredi, ce qui laisse présager un nouveau forfait.

Lire aussi : Stade Rennais : Des nouvelles fraîches de Ludovic Blas

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du SRFC, Habib Beye, a confirmé l’indisponibilité de son milieu offensif. Ludovic Blas pourrait faire son retour la semaine prochaine. Le Stade Rennais n’a voulu prendre aucun risque avec lui. « Il est en bonne voie pour un retour terrain la semaine prochaine. », a expliqué le coach rennais.

Élément essentiel du Stade Rennais, l’absence de Ludovic Blas pèse sur l’équipe rennaise pendant ce sprint final. Le milieu français a déjà inscrit six buts et délivré six passes décisives cette saison.

À voir Mercato PSG : 35M€ ! Enrique surprend au milieu de terrain !

Lire aussi : Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour Ludovic Blas !

En revanche, bonne nouvelle en défense : Jérémy Jacquet, absent face à Auxerre en raison d’une douleur à l’épaule, a repris l’entraînement collectif cette semaine. Le jeune défenseur central de 19 ans postule à une place dans le groupe pour affronter Le Havre.